Юнацький футбол

Як розповів „Променю” тренер дитячо-юнацької спортивної школи О.Кухаренко, наші футболісти 2001-2002 рр.н. з 3 по 5 лютого були учасниками великого турніру в Славутичі.
Перший матч – проти чернігівської „Десни-2003” – закінчився для них перемогою з рахунком 3 : 1. Наступна гра (з київським „Атлетом”) завершилася нічиєю (2 : 2). Надалі представники сновської ДЮСШ обіграли суперників з „Десни-2002” – 2 : 1.
На жаль, зустріч із дуже сильним конкурентом – чернігівською „Юністю” – принесла поразку (0 : 5) хлопцям зі Сновська. У підсумку команда нашої спортшколи у півфіналі поступилася одноліткам з Чернігівського району (1 : 3) і вийшла на четверте місце. Загалом у змаганнях узяли участь 12 команд. За словами тренера О.Кухаренка, результат його підопічних міг би бути кращим, але на заваді стала недостатня реалізація гольових моментів. До речі, кращим захисником турніру визнано футболіста зі Сновська – Р.Петренка.
Перший матч – проти чернігівської „Десни-2003” – закінчився для них перемогою з рахунком 3 : 1. Наступна гра (з київським „Атлетом”) завершилася нічиєю (2 : 2). Надалі представники сновської ДЮСШ обіграли суперників з „Десни-2002” – 2 : 1.
На жаль, зустріч із дуже сильним конкурентом – чернігівською „Юністю” – принесла поразку (0 : 5) хлопцям зі Сновська. У підсумку команда нашої спортшколи у півфіналі поступилася одноліткам з Чернігівського району (1 : 3) і вийшла на четверте місце. Загалом у змаганнях узяли участь 12 команд. За словами тренера О.Кухаренка, результат його підопічних міг би бути кращим, але на заваді стала недостатня реалізація гольових моментів. До речі, кращим захисником турніру визнано футболіста зі Сновська – Р.Петренка.
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