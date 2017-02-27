Депо: соціальний статус працівників

На цьому тижні в місцевому локомотивному депо було оприлюднено звіт про виконання колективного договору за 2016 рік. (Якщо пояснити просто, то мова в цьому документі йшла про економічні показники діяльності підприємства, заробітки залізничників і умови їхньої праці).
Аналіз презентованої звітності ще раз підтвердив, що депо є лідером промислової галузі Сновського району, а приналежність до його трудового колективу зберігає за собою статус престижу і матеріальної забезпеченості.
Якщо вести мову про загальні показники діяльності депо у 2016 році, то його начальник В.Б. Зайончковський передовсім згадав про обсяг перевезень, план з яких виконано на 106,2%. Проведено 819 вантажних потягів. Програма ремонту рухомого складу порівняно з попереднім роком збільшена на 24,8 приведених одиниць і склала 46 одиниць. Доходи по депо сягнули 48 мільйонів 270 тисяч гривень.
Торік середньомісячна заробітна плата на підприємстві склала 5854 гривні, що значно більше, ніж у 2015 році. Цьому посприяло підвищення зарплатні на 25%, яке відбулося в липні 2016 року. Також у 2016 році працівникам виплачена 13-та зарплатня за попередній рік (по 50% окладу, місячної тарифної ставки), що склало по депо 272 тисячі гривень. Збережені доплати за шкідливі умови праці. На преміювання колективу щомісяця спрямовувалося в середньому по 40 тисяч гривень. Щомісячно нараховується надбавка за вислугу років. У зв’язку з інфляцією індексації заробітної платні виплачено 726 тисяч гривень. Члени трудового колективу отримують матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі 50% тарифної ставки), виплачено якої 317 тисяч гривень. У зв’язку з виходом на пенсію виплачується вихідна допомога. (У 2016 році на це спрямовано 583 тисячі гривень). Згідно з колективним договором працівникам надавалися додаткові оплачувані відпустки. На поліпшення умов праці витрачено 366 тис. грн. (Зокрема, на закупівлю спецодягу, спецвзуття, миючих засобів – 107 тисяч гривень, на спецхарчування за роботу в шкідливих умовах – 12 тисяч). Відремонтовано душову, покрівлю підйомного цеху і цеху промивки.
При народженні дітей працівникам у 2016 році виплачено допомоги на загальну суму 132 тисячі гривень, при укладанні шлюбу – 5,4 тисячі. Надано фінансову допомогу непрацюючим пенсіонерам-залізничникам (16 тисяч гривень). У кого померли близькі родичі – виплачено 79 тисяч гривень. Профспілковому комітету було перераховано 0,5% фонду оплати праці на спортивну, культурно-масову і оздоровчу роботу.
Протягом 2016 року підвищили свою кваліфікацію 17 робітників депо. До речі, у грудні 2016 року на підприємстві вдалося працевлашувати ще п’ятьох слюсарів. Комусь ця цифра може здатися незначною, але на фоні скорочень, які тривають або заплановані в інших галузях місцевої економіки, таку тенденцію можна вважати цілком позитивною.
Олег
МІРОШНИЧЕНКО
Аналіз презентованої звітності ще раз підтвердив, що депо є лідером промислової галузі Сновського району, а приналежність до його трудового колективу зберігає за собою статус престижу і матеріальної забезпеченості.
Якщо вести мову про загальні показники діяльності депо у 2016 році, то його начальник В.Б. Зайончковський передовсім згадав про обсяг перевезень, план з яких виконано на 106,2%. Проведено 819 вантажних потягів. Програма ремонту рухомого складу порівняно з попереднім роком збільшена на 24,8 приведених одиниць і склала 46 одиниць. Доходи по депо сягнули 48 мільйонів 270 тисяч гривень.
Торік середньомісячна заробітна плата на підприємстві склала 5854 гривні, що значно більше, ніж у 2015 році. Цьому посприяло підвищення зарплатні на 25%, яке відбулося в липні 2016 року. Також у 2016 році працівникам виплачена 13-та зарплатня за попередній рік (по 50% окладу, місячної тарифної ставки), що склало по депо 272 тисячі гривень. Збережені доплати за шкідливі умови праці. На преміювання колективу щомісяця спрямовувалося в середньому по 40 тисяч гривень. Щомісячно нараховується надбавка за вислугу років. У зв’язку з інфляцією індексації заробітної платні виплачено 726 тисяч гривень. Члени трудового колективу отримують матеріальну допомогу на оздоровлення (у розмірі 50% тарифної ставки), виплачено якої 317 тисяч гривень. У зв’язку з виходом на пенсію виплачується вихідна допомога. (У 2016 році на це спрямовано 583 тисячі гривень). Згідно з колективним договором працівникам надавалися додаткові оплачувані відпустки. На поліпшення умов праці витрачено 366 тис. грн. (Зокрема, на закупівлю спецодягу, спецвзуття, миючих засобів – 107 тисяч гривень, на спецхарчування за роботу в шкідливих умовах – 12 тисяч). Відремонтовано душову, покрівлю підйомного цеху і цеху промивки.
При народженні дітей працівникам у 2016 році виплачено допомоги на загальну суму 132 тисячі гривень, при укладанні шлюбу – 5,4 тисячі. Надано фінансову допомогу непрацюючим пенсіонерам-залізничникам (16 тисяч гривень). У кого померли близькі родичі – виплачено 79 тисяч гривень. Профспілковому комітету було перераховано 0,5% фонду оплати праці на спортивну, культурно-масову і оздоровчу роботу.
Протягом 2016 року підвищили свою кваліфікацію 17 робітників депо. До речі, у грудні 2016 року на підприємстві вдалося працевлашувати ще п’ятьох слюсарів. Комусь ця цифра може здатися незначною, але на фоні скорочень, які тривають або заплановані в інших галузях місцевої економіки, таку тенденцію можна вважати цілком позитивною.
Олег
МІРОШНИЧЕНКО
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