Електронні декларації – не іграшки

Із введенням у дію Закону України „Про Вищу раду правосуддя”, який набрав чинності 5 січня 2017 року, визначене коло осіб, котрі зобов’язані щорічно, до 1 квітня, подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції декларацію особи за минулий рік за визначеною формою.
Хто ж повинен відкрито розказувати про свої доходи?
Усі особи, які мають статус службовців. Депутати усіх рівнів – районних, міських, селищних та сільських рад (раніше паперові подавали лише депутати районної ради та керівники комунальних підприємств райради), а також головний лікар ЦРЛ.
Не потрібно подавати посадовим особам закладів, установ і організацій, зокрема – директорам шкіл, дошкільних і позашкільних, спортивних і фізкультурних закладів, закладів культури, музею, територіального центру, керівникам центрів - первинної медико-санітарної допомоги та соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, будинку-інтернату.
З приводу заповнення Е-декларацій можна отримати безкоштовну консультацію юристів у відділі „Сновське бюро правової допомоги”.
До речі, правовою допомогою варто скористатися кожному, хто сумнівається: подавати йому декларацію чи ні. Бо покарання за порушення норм законодавства досить суворі. Так за несвоєчасне подання декларації накладається штраф у розмірі від 850 до 1700 грн; за неправдиву інформацію (в залежності від прихованої суми матеріальних цінностей – від 17 до 42,5 тис. грн; за завідомо недостовірні дані або умисне неподання – від 42,5 до 51 тис. грн). Крім цього, в останньому випадку настане кримінальна відповідальність, тобто можна потрапити за грати на строк до 2 років з позбавленням права певний термін обіймати займану посаду або на примусові громадські роботи на строк від 150 до 240 годин (тобто від 6 до 10 діб).
Отже, висновок простий: декларація – не іграшка, гратися з нею взагалі не варто.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Хто ж повинен відкрито розказувати про свої доходи?
Усі особи, які мають статус службовців. Депутати усіх рівнів – районних, міських, селищних та сільських рад (раніше паперові подавали лише депутати районної ради та керівники комунальних підприємств райради), а також головний лікар ЦРЛ.
Не потрібно подавати посадовим особам закладів, установ і організацій, зокрема – директорам шкіл, дошкільних і позашкільних, спортивних і фізкультурних закладів, закладів культури, музею, територіального центру, керівникам центрів - первинної медико-санітарної допомоги та соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, будинку-інтернату.
З приводу заповнення Е-декларацій можна отримати безкоштовну консультацію юристів у відділі „Сновське бюро правової допомоги”.
До речі, правовою допомогою варто скористатися кожному, хто сумнівається: подавати йому декларацію чи ні. Бо покарання за порушення норм законодавства досить суворі. Так за несвоєчасне подання декларації накладається штраф у розмірі від 850 до 1700 грн; за неправдиву інформацію (в залежності від прихованої суми матеріальних цінностей – від 17 до 42,5 тис. грн; за завідомо недостовірні дані або умисне неподання – від 42,5 до 51 тис. грн). Крім цього, в останньому випадку настане кримінальна відповідальність, тобто можна потрапити за грати на строк до 2 років з позбавленням права певний термін обіймати займану посаду або на примусові громадські роботи на строк від 150 до 240 годин (тобто від 6 до 10 діб).
Отже, висновок простий: декларація – не іграшка, гратися з нею взагалі не варто.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий