Скажений вовк напав на людину

Ця пригода сталася на Ріпкинщині
Двоє військовослужбовців прикордонного загону „Задеріївка” почули пронизливі крики людини, на яку напав звір.
Вони зреагували миттєво, кинувшись рятувати бідолаху. Задля його порятунку (а чоловік від отриманих ран просто стікав кров’ю) прикордонникам залишалось боронитись ножем.
На жаль, і вони самі постраждали, і були доправлені до Ріпкинської райлікарні. А сіроманець виявився оскаженілим, що принесло людям додаткові ускладнення в лікуванні. Відтепер на території, де стався неприємний інцидент, оголошено карантин і проводяться додаткові дії зі знищення вовків.
Приміром, сільрада виплачує 500 гривень за одного вбитого вовка.
На Сновщині також ходять розмови про небезпечні „вилазки” хижаків, про страх, який вони наганяють на сільчан. У зв’язку з цим було б добре, якби наші мисливці активізувалися, аби попередили вони „екстрим” на кшталт ріпкинського.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Двоє військовослужбовців прикордонного загону „Задеріївка” почули пронизливі крики людини, на яку напав звір.
Вони зреагували миттєво, кинувшись рятувати бідолаху. Задля його порятунку (а чоловік від отриманих ран просто стікав кров’ю) прикордонникам залишалось боронитись ножем.
На жаль, і вони самі постраждали, і були доправлені до Ріпкинської райлікарні. А сіроманець виявився оскаженілим, що принесло людям додаткові ускладнення в лікуванні. Відтепер на території, де стався неприємний інцидент, оголошено карантин і проводяться додаткові дії зі знищення вовків.
Приміром, сільрада виплачує 500 гривень за одного вбитого вовка.
На Сновщині також ходять розмови про небезпечні „вилазки” хижаків, про страх, який вони наганяють на сільчан. У зв’язку з цим було б добре, якби наші мисливці активізувалися, аби попередили вони „екстрим” на кшталт ріпкинського.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий