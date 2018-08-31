І яблука, і помідори, і стільки любові!

Обійстя прекрасного сновського подружжя Нелі та Володимира Перегуд і цілу весну, й літо, й восени потопає у зелені та квітах. Наразі там дозріли яблука і помідори. Червонобокі, жовтогарячі, яскраво-рожеві просто ваблять до себе і просяться до столу.
Неля Євгеніївна їх вже наконсервувала стільки, що вистачить і собі, і трьох дітей пригостити. Бо ж вони, куди б не роз’їхались, поспішають до облюбованого гніздечка. У ньому ж не тільки блиск і порядок – цілюща енергетика, позитивні емоції, відкриті двері для друзів…
Нещодавно із одними (прекрасним подружжям Ірини й В’ячеслава Матвієнок) Неля Євгеніївна і Володимир Лаврентійович повернулися із моря. Відпочивали, засмагали, помолоділи. Хоча й так – наче яскраві маківки серед достиглого жита.
У день Успення Пресвятої Богородиці я на власні очі побачила і обох Перегуд, і їхні яблука з помідорами, і їхню велику й красиву любов, якій жити й жити!
Поділилася господиня рецептом своїх надзвичайних помідорів і з читачами «Променя».
На 3-літрову банку порізати 5 зубчиків часнику, покласти 10 горошин чорного перцю та 5 духмяного, шматочок червоного гіркого перцю та 1 солодкого, порізаного на чотири частинки. Далі додаємо 2 ложки солі, 4 ложки цукру, 100 мл оцту. Перший раз заливаємо банки маринадом і залишаємо на 15 хвилин. Далі – зливаємо рідину, доводимо її до кипіння і заливаємо другий раз та ставимо на добу в тепле місце.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Неля Євгеніївна їх вже наконсервувала стільки, що вистачить і собі, і трьох дітей пригостити. Бо ж вони, куди б не роз’їхались, поспішають до облюбованого гніздечка. У ньому ж не тільки блиск і порядок – цілюща енергетика, позитивні емоції, відкриті двері для друзів…
Нещодавно із одними (прекрасним подружжям Ірини й В’ячеслава Матвієнок) Неля Євгеніївна і Володимир Лаврентійович повернулися із моря. Відпочивали, засмагали, помолоділи. Хоча й так – наче яскраві маківки серед достиглого жита.
У день Успення Пресвятої Богородиці я на власні очі побачила і обох Перегуд, і їхні яблука з помідорами, і їхню велику й красиву любов, якій жити й жити!
Поділилася господиня рецептом своїх надзвичайних помідорів і з читачами «Променя».
На 3-літрову банку порізати 5 зубчиків часнику, покласти 10 горошин чорного перцю та 5 духмяного, шматочок червоного гіркого перцю та 1 солодкого, порізаного на чотири частинки. Далі додаємо 2 ложки солі, 4 ложки цукру, 100 мл оцту. Перший раз заливаємо банки маринадом і залишаємо на 15 хвилин. Далі – зливаємо рідину, доводимо її до кипіння і заливаємо другий раз та ставимо на добу в тепле місце.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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