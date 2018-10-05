Заява-розрахунок для виплати матеріального забезпечення має бути подана роботодавцем упродовж 5 робочих днів

З 01 жовтня 2018 року передбачено подачустрахувальником (роботодавцем) заяви-розрахунку упродовж 5 робочих днів від дати затвердження протоколу засідання комісії із соціального страхування підприємства (рішення уповноваженого) щодо призначення матеріального забезпечення. Відповідне положення затверджено постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ».
«Комісія також має затверджені строки, у які вона повинна розглянути документи, що надійшли від працівника, для призначення йому матеріального забезпечення. Для допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах – це 10 днів з моменту надходження. Для допомоги на поховання строк призначення – не пізніше дня, що настає за днем звернення. Терміни встановлені з метою пришвидшити строки виплати допомог застрахованим особам, забезпечити їх соціальний захист. І одночасно роботодавцям надається можливість подавати заяви-розрахунки в електронному вигляді, тобто процес не лише пришвидшується для працівників, але й спрощується для страхувальників», – говорить директор департаменту страхових виплат та матеріального забезпечення виконавчої дирекції Фонду Світлана Зарубіна.
Зазначимо, комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Нагадаємо, заява-розрахунок для надання допомоги за листками непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України з 01 жовтня 2018 року може бути подана страхувальником (роботодавцем) у електронному вигляді. Для цього страхувальники мають звернутись до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень для укладення відповідних договорів.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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