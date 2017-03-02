Земельний ресурс у грошовому вимірі

З кожним роком усе очевиднішою стає тенденція зростання надходжень до місцевих бюджетів за оренду землі, якою розпоряджається держава. Поступово агробізнесмени починають погоджуватися на більший розмір платні за грунти, що стали для них джерелом прибутків. Зрештою, такими є вимоги законодавства, ринкова кон’юнктура і державна політика.
Тож земельні ресурси вже в осяжній перспективі здатні перетворитися на важливе джерело надходження коштів до скарбниці територіальної громади Сновщини.
Для початку треба пояснити, що земля, якою користуються сільгосппідприємства, поділяється на дві частини. Перша – це та, що належить конкретним громадянам, тобто їхня приватна власність здана в оренду. А друга – це ділянки резерву, запасу і так звані невитребувані паї (їхні потенційні власники колись померли або з інших причин не набули права власності). У другому випадку агрофірми отримують земельні угіддя в оренду від органів місцевої влади. Причому останнім часом все відбувається через спеціальний аукціон у Чернігові. В минулому залишилася практика, коли деякі сільгосппідприємства платили менше 2% оренди на рік. Важливим етапом у цьому процесі став 2015 рік. Тоді землекористування у районі почало приводитися у відповідність до чинного законодавства. Це дозволило сільрадам додатково отримати на свої рахунки понад мільйон гривень. Такий позитив вдалося закріпити у 2016 році. На території Кучинівської сільради київська фірма під дещо оригінальною назвою «М’ясні лани» взяла в оренду п’ять ділянок загальною площею майже 227 гектарів і погодилася на нечуваний, як для нашого району, розмір платні – 8,04%. Такий крок дозволив бюджету Кучинівки отримати за рік понад 256 тисяч гривень. (Приблизно по 1 тис. 130 гривень за гектар). Непогано? Ще б пак! Згодом процес почав набирати обертів. У межах Новоборовицької сільради була укладена угода оренди 61 га за 8,08% на суму 9 тис. 304 грн, Зарічанської сільради – 22 га за 8,08% (на 13 тис. 968 грн), Смяцької сільради – трьох ділянок: 21,9 га – під 8,04% за 16 тис. 093 грн, 16,4 га – під 8,08% за 5 тис. 376 грн, 15,4 га – під 8% за 6 тис. 468 грн. На території Новомлинської сільради орендовано 24,1 га під 8,08% за 35 тис. 112 грн, Софіївської – три ділянки: 29,7 га – під 8,08% за 33 тис. 14 грн, 19,9 га – під 8,12% за 24 тис. 890 грн, 10,9 га – під 8,16% за 18 тис. 500 грн, Тур’янської – чотири ділянки: 40,8 га – під 8,08% за 40 тис. 317 грн, 13,4 га – під 8,08% за 7 тис. 439 грн, 7,02 га – під 8,08% за 5 тис. 764 грн, 12,4 га – під 8,56% за 4 тис. 1 грн, Рогізківської – дві ділянки: 30 га – під 8,08% за 34 тис. 914 грн, 31,2 га – під аж 30,92% за 120 тис. 40 грн. (В останньому випадку таку велику суму погодився викласти звичайний громадянин, місцевий мешканець, який займається сільським господарством). Принагідно треба зазначити, що розмір орендної платні залежить від грошової оцінки тієї чи іншої ділянки, простіше кажучи – від родючості грунтів та ряду інших факторів. До речі, термін дії договорів у всіх вищезгаданих випадках – 7 років. Якщо підсумувати, то протягом календарного року оренда цих земель (близько 600 га) залучить до місцевого бюджету 631 тисячу гривень.
Але це ще не все. На початку року в Чернігові заплановано провести нові аукціони з продажу права оренди землі. Попередньо на торги виставлено чотири ділянки (загальною площею майже 80 гектарів) на території Тур’янської сільради, дев’ять ділянок – Софіївської (приблизно 370 га), Староруднянської – одна (майже 110 га). Використання 560 гектарів має додати до бюджету громади 440 тисяч гривень. Стартовий показник – 8% орендної платні, але є сподівання, що ця цифра по ходу аукціону трохи зросте. У такому разі ймовірний бюджет сільради тур’янців зріс би як мінімум на 95 тисяч гривень, софіївчан – приблизно на 235 тисяч, староруднянців – на 107 тисяч. Однак через утворення об’єднаної територіальної громади Сновщини відтепер усі ці грошові потоки будуть надходити до єдиної скарбниці району, звідки витрачатимуться згідно з потребами міста і сіл нашого краю.
Найголовнішим же є те, що процес розвитку сільськогосподарської галузі починає відігравати усе більше значення в житті Сновщини. Вимальовується показник за оренду 1 гектара державних земель – в середньому близько тисячі гривень. Тепер вже на часі – щоб сільгосппідприємства платили такі гроші й простим людям, власникам землі. Адже в інших районах Чернігівської області так робиться вже давно. Про це свідчать офіційні дані з інформаційних ресурсів облдержадміністрації.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Тож земельні ресурси вже в осяжній перспективі здатні перетворитися на важливе джерело надходження коштів до скарбниці територіальної громади Сновщини.
Для початку треба пояснити, що земля, якою користуються сільгосппідприємства, поділяється на дві частини. Перша – це та, що належить конкретним громадянам, тобто їхня приватна власність здана в оренду. А друга – це ділянки резерву, запасу і так звані невитребувані паї (їхні потенційні власники колись померли або з інших причин не набули права власності). У другому випадку агрофірми отримують земельні угіддя в оренду від органів місцевої влади. Причому останнім часом все відбувається через спеціальний аукціон у Чернігові. В минулому залишилася практика, коли деякі сільгосппідприємства платили менше 2% оренди на рік. Важливим етапом у цьому процесі став 2015 рік. Тоді землекористування у районі почало приводитися у відповідність до чинного законодавства. Це дозволило сільрадам додатково отримати на свої рахунки понад мільйон гривень. Такий позитив вдалося закріпити у 2016 році. На території Кучинівської сільради київська фірма під дещо оригінальною назвою «М’ясні лани» взяла в оренду п’ять ділянок загальною площею майже 227 гектарів і погодилася на нечуваний, як для нашого району, розмір платні – 8,04%. Такий крок дозволив бюджету Кучинівки отримати за рік понад 256 тисяч гривень. (Приблизно по 1 тис. 130 гривень за гектар). Непогано? Ще б пак! Згодом процес почав набирати обертів. У межах Новоборовицької сільради була укладена угода оренди 61 га за 8,08% на суму 9 тис. 304 грн, Зарічанської сільради – 22 га за 8,08% (на 13 тис. 968 грн), Смяцької сільради – трьох ділянок: 21,9 га – під 8,04% за 16 тис. 093 грн, 16,4 га – під 8,08% за 5 тис. 376 грн, 15,4 га – під 8% за 6 тис. 468 грн. На території Новомлинської сільради орендовано 24,1 га під 8,08% за 35 тис. 112 грн, Софіївської – три ділянки: 29,7 га – під 8,08% за 33 тис. 14 грн, 19,9 га – під 8,12% за 24 тис. 890 грн, 10,9 га – під 8,16% за 18 тис. 500 грн, Тур’янської – чотири ділянки: 40,8 га – під 8,08% за 40 тис. 317 грн, 13,4 га – під 8,08% за 7 тис. 439 грн, 7,02 га – під 8,08% за 5 тис. 764 грн, 12,4 га – під 8,56% за 4 тис. 1 грн, Рогізківської – дві ділянки: 30 га – під 8,08% за 34 тис. 914 грн, 31,2 га – під аж 30,92% за 120 тис. 40 грн. (В останньому випадку таку велику суму погодився викласти звичайний громадянин, місцевий мешканець, який займається сільським господарством). Принагідно треба зазначити, що розмір орендної платні залежить від грошової оцінки тієї чи іншої ділянки, простіше кажучи – від родючості грунтів та ряду інших факторів. До речі, термін дії договорів у всіх вищезгаданих випадках – 7 років. Якщо підсумувати, то протягом календарного року оренда цих земель (близько 600 га) залучить до місцевого бюджету 631 тисячу гривень.
Але це ще не все. На початку року в Чернігові заплановано провести нові аукціони з продажу права оренди землі. Попередньо на торги виставлено чотири ділянки (загальною площею майже 80 гектарів) на території Тур’янської сільради, дев’ять ділянок – Софіївської (приблизно 370 га), Староруднянської – одна (майже 110 га). Використання 560 гектарів має додати до бюджету громади 440 тисяч гривень. Стартовий показник – 8% орендної платні, але є сподівання, що ця цифра по ходу аукціону трохи зросте. У такому разі ймовірний бюджет сільради тур’янців зріс би як мінімум на 95 тисяч гривень, софіївчан – приблизно на 235 тисяч, староруднянців – на 107 тисяч. Однак через утворення об’єднаної територіальної громади Сновщини відтепер усі ці грошові потоки будуть надходити до єдиної скарбниці району, звідки витрачатимуться згідно з потребами міста і сіл нашого краю.
Найголовнішим же є те, що процес розвитку сільськогосподарської галузі починає відігравати усе більше значення в житті Сновщини. Вимальовується показник за оренду 1 гектара державних земель – в середньому близько тисячі гривень. Тепер вже на часі – щоб сільгосппідприємства платили такі гроші й простим людям, власникам землі. Адже в інших районах Чернігівської області так робиться вже давно. Про це свідчать офіційні дані з інформаційних ресурсів облдержадміністрації.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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