понедельник, 8 мая 2017 г.

Служба "102"

25 квітня на кладовищі з вагончика зірвали навісний замок і викрали дві упаковки плитки.
27 квітня  в магазині «Нова лінія»,  який розташований в м.Сновськ по вул. Залізничній, вкрали праску «Mirta» IRS-330 вартістю 770 грн.

Того ж дня  до чергової частини відділення поліції  з письмовою заявою звернувся громадянин К. про те, що в період часу з 24.04.2017 р. по 26.04.2017 р. невідома особа скоїла крадіжку трьох металевих бочок (одна ємкістю 3 м куб. та дві 6 м куб.) з непрацюючої АЗС, яка розташована на території СВК «Клюсівський».
29 квітня до чергової частини Сновського  відділення поліції надійшло повідомлення від громадянина А. про те, що 28.04.2017 року близько 15:00 з будинку його матері невідома особа викрала гроші в сумі 15 000 гривень.
Автор: на

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