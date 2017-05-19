Поліна Кухаренко стала переможницею Всеукраїнського творчого конкурсу

Як повідомила «Променю» директор Сновського ЦДЮТ Наталія Скотаренко, на всеукраїнський конкурс «Малюнок, лист, вірш до мами», приурочений Дню матері, в цьому році було представлено більше 7000 робіт.
«А єдиним представником від Чернігівщини, хто виборов перемогу, стала наша вихованка Поліна Кухаренко», – радіє за підопічну Наталія Валеріївна.
Дівчинка представила свій малюнок в номінації «Моя матуся найкраща у світі» (керівник гуртка – Тетяна Корінь). Журі високо оцінило талант Поліни й 11 травня в Києві їй було вручено нагороду від організаторів заходу - українсько-турецького культурного центру «Сяйво». Цей конкурс проводився вже п’ятий рік поспіль серед школярів нашої країни за сприяння Міносвіти і науки України та інституту модернізації змісту освіти. Тож вітаємо з гідною перемогою нашу талановиту юну землячку і бажаємо їй подальших успіхів!
«А єдиним представником від Чернігівщини, хто виборов перемогу, стала наша вихованка Поліна Кухаренко», – радіє за підопічну Наталія Валеріївна.
Дівчинка представила свій малюнок в номінації «Моя матуся найкраща у світі» (керівник гуртка – Тетяна Корінь). Журі високо оцінило талант Поліни й 11 травня в Києві їй було вручено нагороду від організаторів заходу - українсько-турецького культурного центру «Сяйво». Цей конкурс проводився вже п’ятий рік поспіль серед школярів нашої країни за сприяння Міносвіти і науки України та інституту модернізації змісту освіти. Тож вітаємо з гідною перемогою нашу талановиту юну землячку і бажаємо їй подальших успіхів!
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