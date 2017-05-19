Шостий рік поспіль у чудовому місті Семенівка Чернігівської області проводився відкритий Всеукраїнський конкурс «Поліський вернісаж», спрямований на активізацію творчих здібностей молодого покоління та популяризацію народних інструментів.
Незмінними учасниками цього свята, з початку заснування конкурсу, були представники і нашої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна. У конкурсі взяли участь 9 солістів та 8 ансамблів. А взагалі, цьогорічне представництво було різноманітним та багаточисельним. На конкурс приїхали представники Чернігівщини, Полтави, Сум, Конотопа, Глухова, Шостки, Білопілля, Черкас.
Як зазначив голова конкурсного журі, заслужений артист України В.Г. Дорохін, всі, хто бере участь у конкурсі, вже є переможцями. Кропітка та наполеглива праця викладачів нашої школи, у співдружності з їх талановитими учнями, принесла вагомі результати. Їх досягнення гідно оцінило журі конкурсу, лауреатами якого стали солісти: Анастасія Сорокалєт - домра (викл. Л.П. Сіренька) – І місце, Богдан Кобко - баян (викл. Р.В. Мартинович) – ІІ місце, Михайло Клюзко – гітара (викл. Т.І. Гребенюк) – ІІ місце, Максим Препіяло – гітара (викл. Л.П. Омеляненко) – ІІ місце, Катерина Лащенко – гітара (викл. К.І.Чумак) – ІІ місце, викладач Н.Г. Козієва – скрипка - ІІ місце, Михальченко Дарина – баян (викл. С.Г.Кузьменко) – ІІІ місце, Павло Косьяненко – балалайка (викл. Л.П.Омеляненко) – ІІІ місце, Анастасія Єфименко – акордеон (викл. С.М.Гладченко) – ІІІ місце.
Призові нагороди здобули і ансамблі. Лауреатами ІІ премії стали колективи: домристів (викл. Л.П.Сіренька), гітаристів «Унісон» (викл. Л.П.Омеляненко), дует акордеоністів у складі Яни Пахолкіної та Анастасії Єфименко (викл. С.М.Гладченко). Ансамбль балалаєчників (кер. С.С.Пушкар) та квартет гітаристів (кер. Т.І.Гребенюк) – лауреати ІІІ премії.
Перебуваючи на конкурсі, діти отримали незабутні враження. Вони також побували на екскурсії в музеїї Т.Г.Шевченка та історико-краєзнавчому, на концерті інструментального ансамблю «EKKANTO VIVO», який вразив слухачів віртуозним володінням грі на домрі.
Підсумком цього дня було вручення нагород. Втомлені, але щасливі, учасники аплодисментами вітали лауреатів. Поїздка відбулася за сприяння управлінь освіти та культури і туризму Сновської міської ради, а також батьків учнів музичної школи.
Т.Гребенюк, старший викладач Сновської ДМШ ім. Н.Г.Рахліна
Незмінними учасниками цього свята, з початку заснування конкурсу, були представники і нашої музичної школи ім. Н.Г.Рахліна. У конкурсі взяли участь 9 солістів та 8 ансамблів. А взагалі, цьогорічне представництво було різноманітним та багаточисельним. На конкурс приїхали представники Чернігівщини, Полтави, Сум, Конотопа, Глухова, Шостки, Білопілля, Черкас.
Як зазначив голова конкурсного журі, заслужений артист України В.Г. Дорохін, всі, хто бере участь у конкурсі, вже є переможцями. Кропітка та наполеглива праця викладачів нашої школи, у співдружності з їх талановитими учнями, принесла вагомі результати. Їх досягнення гідно оцінило журі конкурсу, лауреатами якого стали солісти: Анастасія Сорокалєт - домра (викл. Л.П. Сіренька) – І місце, Богдан Кобко - баян (викл. Р.В. Мартинович) – ІІ місце, Михайло Клюзко – гітара (викл. Т.І. Гребенюк) – ІІ місце, Максим Препіяло – гітара (викл. Л.П. Омеляненко) – ІІ місце, Катерина Лащенко – гітара (викл. К.І.Чумак) – ІІ місце, викладач Н.Г. Козієва – скрипка - ІІ місце, Михальченко Дарина – баян (викл. С.Г.Кузьменко) – ІІІ місце, Павло Косьяненко – балалайка (викл. Л.П.Омеляненко) – ІІІ місце, Анастасія Єфименко – акордеон (викл. С.М.Гладченко) – ІІІ місце.
Призові нагороди здобули і ансамблі. Лауреатами ІІ премії стали колективи: домристів (викл. Л.П.Сіренька), гітаристів «Унісон» (викл. Л.П.Омеляненко), дует акордеоністів у складі Яни Пахолкіної та Анастасії Єфименко (викл. С.М.Гладченко). Ансамбль балалаєчників (кер. С.С.Пушкар) та квартет гітаристів (кер. Т.І.Гребенюк) – лауреати ІІІ премії.
Перебуваючи на конкурсі, діти отримали незабутні враження. Вони також побували на екскурсії в музеїї Т.Г.Шевченка та історико-краєзнавчому, на концерті інструментального ансамблю «EKKANTO VIVO», який вразив слухачів віртуозним володінням грі на домрі.
Підсумком цього дня було вручення нагород. Втомлені, але щасливі, учасники аплодисментами вітали лауреатів. Поїздка відбулася за сприяння управлінь освіти та культури і туризму Сновської міської ради, а також батьків учнів музичної школи.
Т.Гребенюк, старший викладач Сновської ДМШ ім. Н.Г.Рахліна
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