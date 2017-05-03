Візит депутатів у навчальні заклади

21 квітня Сновщину відвідали з робочим візитом депутати облради Іван Якуб та Володимир Селянський. Разом з депутатами міськради В'ячеславом Матвієнком та Сергієм Вибловим вони побували в навчальних закладах Сновської об'єднаної територіальної громади. Супроводжувала їх начальник управління освіти, молоді та спорту міськради Тетяна Булденко. Головною темою візиту було питання подальшої долі районної гімназії. У місті розповсюджуються чутки, що ремонт у закладі нібито спеціально затягується і взагалі - її планують закрити.
- Я роблю все, - запевнила Т.А.Булденко, - щоб гімназія працювала. Прикро, що прокуратурою ще не надано висновок зі встановлення причин пожежі, хоч минуло вже майже 6 місяців.
Наразі управлінням освіти, молоді та спорту міськради вже замовлена проектно-кошторисна документація і укладено два договори з ТОВ «Чернігівська проектна група» на капітальний ремонт існуючих приміщень районної гімназії (вартість 140 тис. грн, готовність - 80%) та на реконструкцію системи опалення з встановленням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі (вартість близько 75 тис. грн). Готується до подання проект на прибудову їдальні та актового залу (приблизна вартість 130-135 тис. грн). Але це тільки проекти. Вони фінансуються з місцевого бюджету. А сама реконструкція та будівництво потягне на мільйони! Звісно, таких коштів у громади нема, необхідне сприяння депутатів, влади і громадськості, щоб їх виділили з Держбюджету.
Депутати поспілкувалися з педагогічним колективом гімназії і дійшли згоди в питанні, що заклад має продовжувати функціонувати, але необхідно провести в ньому капітальний ремонт заради безпеки учнів.
Щодо інших напрацювань в управлінні освіти в Сновському районі, то вже виготовлений проект на заміну вікон у Петрівській школі, передбачені кошти на проект для ремонту спортзалу в Новоборовицькій ЗОШ. А от проект будівництва спортмайданчика на території гімназії на конкурсі з регіонального розвитку не було підтримано.
Триває заготівля дров для закладів освіти на наступний навчальний рік. Як зауважила начальник управління Т.Булденко, школи на 70% будуть забезпечені паливом ще до літніх відпусток педагогів.
Лариса МАРТИНЕНКО
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