У городнянців все вийшло прекрасно!

5 травня журналісти «Новин Городнянщини», всі його творці та прихильники, читачі і передплатники, друкарі і поштовики відзначали сторічний ювілей. Ювілей газети, найбільш наближеної до життя, тієї, яка створює літопис свого регіону, отримує громадське визнання й впевнено крокує шляхом до роздержавлення.
Об’єднані однією справою та любов’ю до земляків, до рідної української мови, завітали на цей ювілей десятки поважаних гостей, приїхала навіть делегація із сусідньої Білорусі. Головний редактор «Добруського краю» Микола Жданович в обрамленні чарівної попередниці Ольги Селезньової сипали привітаннями, немов яскравим зорепадом, запрошували в гості і дякували за співпрацю, позитивний обмін досвідом.
Щирим, наповненим змістом і духовно багатим вийшов цей ювілей. Пройшов він в атмосфері тепла й любові і потопав у красивих квітах, що набирають весняної сили й зацвітають на радість. А ми всім цим милувалися, вдихаючи і п`янкі аромати, і світлу ауру, чудове спілкування.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Об’єднані однією справою та любов’ю до земляків, до рідної української мови, завітали на цей ювілей десятки поважаних гостей, приїхала навіть делегація із сусідньої Білорусі. Головний редактор «Добруського краю» Микола Жданович в обрамленні чарівної попередниці Ольги Селезньової сипали привітаннями, немов яскравим зорепадом, запрошували в гості і дякували за співпрацю, позитивний обмін досвідом.
Щирим, наповненим змістом і духовно багатим вийшов цей ювілей. Пройшов він в атмосфері тепла й любові і потопав у красивих квітах, що набирають весняної сили й зацвітають на радість. А ми всім цим милувалися, вдихаючи і п`янкі аромати, і світлу ауру, чудове спілкування.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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