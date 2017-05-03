Негода зерновим не страшна

Погіршення погодних умов і заморозки до мінус 4-6 вночі, дощі подекуди із снігом істотно не вплинуть на майбутній врожай озимих і ярих культур,
повідомляє начальник агропромвідділу РДА Надія Дятел. Водночас негода загрожує багаторічним насадженням, які у разі цвітіння стають найвразливішими. Зокрема йдеться про цвітіння кісточкових – абрикоса, вишні, черешні, персика. Значне зниження температури несе загрозу для плодових дерев із квітучим суцвіттям і тих, які перебувають на початкових фазах формування плодів.
На сьогодні сільгосппідприємства Сновщини продовжують посів ярих культур. Вже внесено в грунт міндобрив – 1529 тонн діючої речовини і засіяно 412 гектарів, що становить 34% від прогнозованих площ. У тому числі ранніх зернових та зернобобових посіяли 1326 гектарів (189%). Розпочали також посів пізніх технічних культур. Кукурудзи посіяли 150 га, соняшнику – 1260 га або 33% від прогнозованих площ. Почали посадку і картоплі.
Середньодобовий надій на корову наразі становить 10,7 кг (це плюс 0,2 кг до минулого року).
повідомляє начальник агропромвідділу РДА Надія Дятел. Водночас негода загрожує багаторічним насадженням, які у разі цвітіння стають найвразливішими. Зокрема йдеться про цвітіння кісточкових – абрикоса, вишні, черешні, персика. Значне зниження температури несе загрозу для плодових дерев із квітучим суцвіттям і тих, які перебувають на початкових фазах формування плодів.
На сьогодні сільгосппідприємства Сновщини продовжують посів ярих культур. Вже внесено в грунт міндобрив – 1529 тонн діючої речовини і засіяно 412 гектарів, що становить 34% від прогнозованих площ. У тому числі ранніх зернових та зернобобових посіяли 1326 гектарів (189%). Розпочали також посів пізніх технічних культур. Кукурудзи посіяли 150 га, соняшнику – 1260 га або 33% від прогнозованих площ. Почали посадку і картоплі.
Середньодобовий надій на корову наразі становить 10,7 кг (це плюс 0,2 кг до минулого року).
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