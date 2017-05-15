У діловій атмосфері 15 травня відбулось пленарне засідання 14-ї сесії 7 скликання Сновської районної ради за участю депутата Верховної Ради

На порядок денний винесли питання «Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року», «Про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2016 року «Про
районний бюджет на 2017 рік», «Про інформацію керівника Менської місцевої прокуратури «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів прокуратури за І квартал 2017 року», «Про затвердження спільних розпоряджень голів РДА та райради в міжсесійний період», «Про надання дозволу терцентру соцобслуговування РДА на здачу в оренду частини нежитлової будівлі та встановлення зменшеного розміру орендної плати управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району» та інші. На сесію запрошувалися: голова райдержадміністрації В.Радібеда, міський голова О.Медведьов та їх заступники, керівники, начальники управлінь, відділів, служб райдержадміністрації, відповідальні працівники виконавчого апарату районної ради. У роботі сесії районної ради взяв участь народний депутат України А.Євлахов. Спілкування з Анатолієм Сергійовичем пройшло в дружній діловій атмосфері, зокрема, він проінформував присутніх про свою роботу та повідомив про плани щодо ремонту дороги від Березни до Сновська, про встановлення дитячих майданчиків у селах, про вуличне освітлення сіл, про закінчення ремонту стадіону, про виділення коштів на потреби ОТГ та багато іншого. Далі поїздка народного депутата відбувалася згідно з графіком, а робота районної сесії продовжилась за порядком денним.
Ніна КУХАРЕНКО,
голова райради
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