Запитання до влади

Чому не зроблено ремонт дороги?
Шановна редакціє газети «Промінь»,
шановні керівники району й об’єднаної громади!
До вас звертаються жителі села Заріччя з таким запитанням. Наприкінці 2016 року, перед виборами, на зустрічі в будинку культури, була обіцянка про ямковий ремонт дороги «Гвоздиківка – Заріччя» та «Заріччя –Смяч». Навіть називалися суми, які виділилися на ремонт, але у зв’язку з погодними умовами ці роботи переносяться на весну 2017 року. І нас завірили, що кошти на ремонт нікуди подітися не можуть. Чому до цих пір ремонт дороги не зроблений і де гроші на ремонт? І постає логічна відповідь – не вір передвиборним обіцянкам.
Юрій Дворнік, Валентина Лемешко, Юлія Савоста,
Анастасія Савоста, Лідія Валянська,
Анастасія Терещенко,
в.о.старости Наталія Дворнік та інші.
Шановна редакціє газети «Промінь»,
шановні керівники району й об’єднаної громади!
До вас звертаються жителі села Заріччя з таким запитанням. Наприкінці 2016 року, перед виборами, на зустрічі в будинку культури, була обіцянка про ямковий ремонт дороги «Гвоздиківка – Заріччя» та «Заріччя –Смяч». Навіть називалися суми, які виділилися на ремонт, але у зв’язку з погодними умовами ці роботи переносяться на весну 2017 року. І нас завірили, що кошти на ремонт нікуди подітися не можуть. Чому до цих пір ремонт дороги не зроблений і де гроші на ремонт? І постає логічна відповідь – не вір передвиборним обіцянкам.
Юрій Дворнік, Валентина Лемешко, Юлія Савоста,
Анастасія Савоста, Лідія Валянська,
Анастасія Терещенко,
в.о.старости Наталія Дворнік та інші.
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