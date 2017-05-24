Хто навчить гарних манер медсестру неврології?

Ситуація
Чи узвертали ви увагу на те, як до нас ставляться у різних установах нашого міста? На мою думку, досить навіть непогано. Мабуть тому, що всі ми земляки
і одне одного добре знаємо. Але винятком є, наприклад, неврологічне відділення ЦРЛ, у чудовому колективі якого одна-єдина і неповторна медсестра Тетяна Володимирівна Приходько, поряд з якою живуть грубість і негатив. Такої поведінки з пацієнтами, своїми колегами, просто з людьми, які намагаються до неї звертатися, я не зустрічав ніколи. Так чому, шановні мої земляки, ми маємо все це терпіти?
Після спілкування з цією медсестрою я написав одразу дві скарги (головному лікарю та заввідділенням). Дуже сподіваюсь, що, прочитавши статтю в «Промені», шановна Тетяна Володимирівна переосмислить свою поведінку, стане іншою, більш людянішою. А вам, шановні земляки, зазначених явищ закликаю не боятися, а говорити про них уголос, правдиво! Власне, тоді, можливо, нашими спільними зусиллями зробимо так, що ми зможемо пишатися нашою районною лікарнею, а не тільки обговорювати між собою, як до нас погано ставляться лікарі та медсестри, які вони непрофесійні, непорядні. Лише гуртом ми зможемо змінити життя громади, досягти позитивних зрушень і повернути лікарні колишню добру славу.
Володимир ДУБИНА, житель Сновська
Чи узвертали ви увагу на те, як до нас ставляться у різних установах нашого міста? На мою думку, досить навіть непогано. Мабуть тому, що всі ми земляки
і одне одного добре знаємо. Але винятком є, наприклад, неврологічне відділення ЦРЛ, у чудовому колективі якого одна-єдина і неповторна медсестра Тетяна Володимирівна Приходько, поряд з якою живуть грубість і негатив. Такої поведінки з пацієнтами, своїми колегами, просто з людьми, які намагаються до неї звертатися, я не зустрічав ніколи. Так чому, шановні мої земляки, ми маємо все це терпіти?
Після спілкування з цією медсестрою я написав одразу дві скарги (головному лікарю та заввідділенням). Дуже сподіваюсь, що, прочитавши статтю в «Промені», шановна Тетяна Володимирівна переосмислить свою поведінку, стане іншою, більш людянішою. А вам, шановні земляки, зазначених явищ закликаю не боятися, а говорити про них уголос, правдиво! Власне, тоді, можливо, нашими спільними зусиллями зробимо так, що ми зможемо пишатися нашою районною лікарнею, а не тільки обговорювати між собою, як до нас погано ставляться лікарі та медсестри, які вони непрофесійні, непорядні. Лише гуртом ми зможемо змінити життя громади, досягти позитивних зрушень і повернути лікарні колишню добру славу.
Володимир ДУБИНА, житель Сновська
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