Пожежі зупинені завдяки грамотним діям вогнеборців

5 травня о 13 год. 18 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу тимчасової надвірної споруди в с.Сновське по вул. Першотравневій, внаслідок якої вогнем знищено тимчасову надвірну споруду та суху траву на площі 0,1 га.
Пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
6 травня о 20 год.12 хв. надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Сновське, вул. Пісочна. Господар -1962 р.н., тимчасово непрацюючий. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку по всій площі, пошкоджено стіни житлового будинку. Не допущено поширення полум’я на сусідні житлову та 2 господарчі будівлі.
7 травня о 12 год. 58 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Маяковського. Господар – 1971 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено стіни по всій площі та господарче майно. На гасіння пожежі залучались два караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ), які не допустили поширення полум’я на 2 житлові та 1 господарчу будівлю.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.
6 травня о 20 год.12 хв. надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Сновське, вул. Пісочна. Господар -1962 р.н., тимчасово непрацюючий. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку по всій площі, пошкоджено стіни житлового будинку. Не допущено поширення полум’я на сусідні житлову та 2 господарчі будівлі.
7 травня о 12 год. 58 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в м.Сновськ по вул. Маяковського. Господар – 1971 р.н., пенсіонер. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено стіни по всій площі та господарче майно. На гасіння пожежі залучались два караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ), які не допустили поширення полум’я на 2 житлові та 1 господарчу будівлю.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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