среда, 10 мая 2017 г.

Концерт переможців


14 травня о 15:00 в Сновському будинку культури відбудеться свято «Юні таланти Сновщини 2017» за участю переможців Міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів.
Автор: на

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