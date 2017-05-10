Блог районної газети "Промінь". Сновський район
среда, 10 мая 2017 г.
Концерт переможців
14 травня о 15:00 в Сновському будинку культури відбудеться свято «Юні таланти Сновщини 2017» за участю переможців Міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів.
Автор:
Промінь
на
0:29
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