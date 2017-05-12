пятница, 12 мая 2017 г.

Сновчани можуть готуватися до вільних поїздок Європою


26 квітня Комітет постійних представників ЄС схвалив рішення стосовно отримання Україною безвізового  режиму. Це означає, що залишилося лише декілька формальних процедур задля
того, щоби кожен українець (звісно, і наш сновчанин) міг безперешкодно курсувати країнами Європи.
Перше рішення 11 травня вже затверджене Радою ЄС. Далі. Цей документ має ще підписати президент Європарламенту і представник Мальти (ця держава  тепер головує у ЄС), а потім  його надрукують в офіційному журналі ЄС. За правилами рішення про безвізовий режим  набуде чинності через 20 днів після  публікації.
Словом, якщо чого-небудь особливого не станеться, документ опублікується, то безвіз запрацює вже з 11 червня. Скоро!
Тож готуймося побачити і Ейфелеву вежу, і Єлісейські поля, і Бундестаг, і Карлові Вари, і Долину Храмів Сицилії...
Олена КОМПАНЕЦЬ
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