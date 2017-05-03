Сновчани отримують доступні ліки

На Сновщині запрацювала урядова програма «Доступні ліки».
Як ми уже зазначали, аптекою, яка відпускає ліки за рецептами, є «Ліки України», що розташована на території ЦРЛ (люди звично кажуть «у лісі»), а також аптека «Сновська», що під рестораном.
Завідуюча аптекою №14 Раїса Дейнеко розповіла, що які ліки є у наявності на ринку України - майже усіма вони забезпечують хворих. Якщо якихось одиничних може не бути, то такі відві-дувачі спокійно чекають їх надходження. Рецепт дійсний протягом місяця. Медпрепарати завозяться двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю. Громадяни із задоволенням отримують доступні ліки. Декому доводиться доплатити – від 50 копійок до ста гривень. Проте багато людей отримують необхідні медпрепарати без доплати, - розповіла «Променю» Раїса Миколаївна. Всього станом на 25 квітня за програмою «Доступні ліки» видано 480 рецептів на суму 17 тис. 430 грн.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Як ми уже зазначали, аптекою, яка відпускає ліки за рецептами, є «Ліки України», що розташована на території ЦРЛ (люди звично кажуть «у лісі»), а також аптека «Сновська», що під рестораном.
Завідуюча аптекою №14 Раїса Дейнеко розповіла, що які ліки є у наявності на ринку України - майже усіма вони забезпечують хворих. Якщо якихось одиничних може не бути, то такі відві-дувачі спокійно чекають їх надходження. Рецепт дійсний протягом місяця. Медпрепарати завозяться двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю. Громадяни із задоволенням отримують доступні ліки. Декому доводиться доплатити – від 50 копійок до ста гривень. Проте багато людей отримують необхідні медпрепарати без доплати, - розповіла «Променю» Раїса Миколаївна. Всього станом на 25 квітня за програмою «Доступні ліки» видано 480 рецептів на суму 17 тис. 430 грн.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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