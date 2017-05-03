среда, 3 мая 2017 г.

Сновчани отримують доступні ліки

На Сновщині запрацювала урядова програма «Доступні ліки».
Як ми уже зазначали, аптекою, яка відпускає ліки за рецептами, є «Ліки України», що розташована на території ЦРЛ (люди звично кажуть «у лісі»), а також аптека «Сновська», що під рестораном.
Завідуюча аптекою №14 Раїса Дейнеко розповіла, що які ліки є у наявності на ринку України -  майже усіма  вони забезпечують хворих. Якщо якихось одиничних може не бути, то такі відві-дувачі спокійно чекають їх надходження. Рецепт дійсний протягом місяця. Медпрепарати завозяться двічі на тиждень – у вівторок і п’ятницю. Громадяни із задоволенням отримують доступні ліки. Декому доводиться доплатити – від 50 копійок до ста гривень. Проте  багато людей отримують необхідні медпрепарати без доплати, - розповіла  «Променю» Раїса Миколаївна. Всього станом на 25 квітня за програмою «Доступні ліки» видано 480 рецептів на суму 17 тис. 430 грн.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)