Чудове свято для всієї родини

Минулої суботи на стадіоні нашого міста відбулося чудове свято, організоване і проведене небайдужою креативною людиною, керівником театру «Fashion zone» Євгенією Гордюк.
Приурочене воно було до Дня сім’ї. Щоб відчути, як все проходило, потрібно було бути там присутнім. А ще краще – брати участь. Різноманітні естафети, конкурси на кмітливість, пісенне змагання запалювали в очах дітей та дорослих справжній азарт. Не побоялися вийти на поле стадіону сім’ї Пильник, Шевченко, Сергійко, Колоша, Бондаревські, Єфименко, Уманські, Гайдук, Нікітенко, Лепнюк, Закружні, Воробей. Три команди – «Форсаж», «Дінаміт» та «Рвані капці» не на жарт боролися за першість у кожній вправі. А суддя Володимир Гордюк оцінював виступи. Задавала високий тон змаганням ведуча Леся Бівалькевич. Все відбувалося під музичний супровід у виконанні Олександра Бівалькевича. Кожна секунда програми вирувала непідробними позитивними емоціями. І саме в такі моменти батьки і діти ставали одним цілим – СІМ’ЄЮ.
А коли команди йшли перепочити - глядачів тішили своїми чудовими виступами студія «Світлана» Світлани Коляко та театр мод «Fashion zone». І не важливо було – хто переміг. Величезне задоволення отримали і учасники, і глядачі. Особливо раділи діти, адже призами для них були торти та цукерки. Цьому посприяли спонсори: ФОП Дмитро Дубина, депутат райради Павло Мірошниченко, підприємець Світлана Скідан, ФОП сім’я Циганок, депутат міської ради Володимир Смоляк.
Саме такі заходи об’єднують людей в громаду. І дуже хотілося б, щоб представники адміністрації міста та району теж брали в них участь.
В.БОНДАРЕВСЬКИЙ, м.Сновськ
Приурочене воно було до Дня сім’ї. Щоб відчути, як все проходило, потрібно було бути там присутнім. А ще краще – брати участь. Різноманітні естафети, конкурси на кмітливість, пісенне змагання запалювали в очах дітей та дорослих справжній азарт. Не побоялися вийти на поле стадіону сім’ї Пильник, Шевченко, Сергійко, Колоша, Бондаревські, Єфименко, Уманські, Гайдук, Нікітенко, Лепнюк, Закружні, Воробей. Три команди – «Форсаж», «Дінаміт» та «Рвані капці» не на жарт боролися за першість у кожній вправі. А суддя Володимир Гордюк оцінював виступи. Задавала високий тон змаганням ведуча Леся Бівалькевич. Все відбувалося під музичний супровід у виконанні Олександра Бівалькевича. Кожна секунда програми вирувала непідробними позитивними емоціями. І саме в такі моменти батьки і діти ставали одним цілим – СІМ’ЄЮ.
А коли команди йшли перепочити - глядачів тішили своїми чудовими виступами студія «Світлана» Світлани Коляко та театр мод «Fashion zone». І не важливо було – хто переміг. Величезне задоволення отримали і учасники, і глядачі. Особливо раділи діти, адже призами для них були торти та цукерки. Цьому посприяли спонсори: ФОП Дмитро Дубина, депутат райради Павло Мірошниченко, підприємець Світлана Скідан, ФОП сім’я Циганок, депутат міської ради Володимир Смоляк.
Саме такі заходи об’єднують людей в громаду. І дуже хотілося б, щоб представники адміністрації міста та району теж брали в них участь.
В.БОНДАРЕВСЬКИЙ, м.Сновськ
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