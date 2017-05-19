День передплатника – це зажди свято!

У середу відбувся День передплатника у місцевому відділенні поштового зв’язку м.Сновськ.
Рідну районку прийшли передплатити її найкращі шанувальники, за що вони отримали подарунки. У залі відділення розігрувалася безпрограшна лотерея, вручалися призи читачам. Першою, хто передплатив наш «Промінь» у цей день, була віддана шанувальниця районної газети протягом багатьох років Р.І.Куліш. «Скільки живу, стільки й передплачую, - сказала Раїса Іванівна, - і не уявляю життя без улюбленої газети!»
Хоч у цей день у поштовиків одночасно тривала й ревізія у зв’язку з реорганізацією підприємства, настрій у залі був святковий. Віднині, зважаючи на зміни в «Укрпошті», Валентин Сигута обійматиме посаду в.о. начальника центрального відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» у м.Сновськ. Підпорядковуватиметься наше відділення тепер не Корюківці, а майже повністю - Чернігову. Автопарк поштових авто залишатиметься поки що в Корюківці. Реорганізація принесла не дуже втішні результати – скорочено посаду водія відділення поштового зв’язку у Сновську й переведено деяких працівників на неповний робочий день.
Та, незважаючи на труднощі, відділення працюватиме й надалі, надаючи різні послуги в усіх населених пунктах району. «Інтернет- то для великих міст, - казали відвідувачі. – А нашу районку вони виписуватимуть і читатимуть завжди!»
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олени КИРИЧЕНКО
Рідну районку прийшли передплатити її найкращі шанувальники, за що вони отримали подарунки. У залі відділення розігрувалася безпрограшна лотерея, вручалися призи читачам. Першою, хто передплатив наш «Промінь» у цей день, була віддана шанувальниця районної газети протягом багатьох років Р.І.Куліш. «Скільки живу, стільки й передплачую, - сказала Раїса Іванівна, - і не уявляю життя без улюбленої газети!»
Хоч у цей день у поштовиків одночасно тривала й ревізія у зв’язку з реорганізацією підприємства, настрій у залі був святковий. Віднині, зважаючи на зміни в «Укрпошті», Валентин Сигута обійматиме посаду в.о. начальника центрального відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» у м.Сновськ. Підпорядковуватиметься наше відділення тепер не Корюківці, а майже повністю - Чернігову. Автопарк поштових авто залишатиметься поки що в Корюківці. Реорганізація принесла не дуже втішні результати – скорочено посаду водія відділення поштового зв’язку у Сновську й переведено деяких працівників на неповний робочий день.
Та, незважаючи на труднощі, відділення працюватиме й надалі, надаючи різні послуги в усіх населених пунктах району. «Інтернет- то для великих міст, - казали відвідувачі. – А нашу районку вони виписуватимуть і читатимуть завжди!»
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олени КИРИЧЕНКО
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