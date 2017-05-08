Наш лікар - не вбивця!

В районі та поза межами його декілька місяців на слуху смерть жіночки, яка приїхала народжувати з Семенівки до Щорського пологового будинку. Велике горе спіткало цю родину! І всі люди висловлюють рідним свої співчуття щиро та від усього серця! Але - що сталося, те сталося. І в усьому звинувачують нашого лікаря-анестезіолога Миколу Арсентійовича Мохнюка та засуджують його.
А чи задумався хтось із громадян - чи хотів він такого? Чи насправді він винен в тому, що сталося? Вся операційна бригада, всі присутні на операції були свідками: лікар робив усе можливе, щоб врятувати це життя, проводив усі необхідні дії, але доля була невмолимою. І всі ми перенесли цю втрату через свої серця!
Можливо, не тільки наш лікар-анестезіолог винен в цій ситуації, а і вся система охорони здоров’я, яка поставила рідних вагітної перед вибором: чи їхати до обласного пологового центру (вузькоспеціалізованого) на дороговартісні пологи, чи поневірятись по сусідніх районах, шукаючи більш бюджетний варіант, попри направлення Семенівських спеціалістів народжувати в м.Чернігів? Мабуть, у лікарів Семенівки були вагомі причини направити вагітну до обласного центру, а не залишати народжувати у себе в районі?
Ми хочемо звернутися до всіх мешканців Сновського, Городнянського, Корюківського районів стати на захист нашого лікаря-анестезіолога, який вірою і правдою багато років працює в Сновській райлікарні лікарем-анестезіологом та завідуючим відділенням інтенсивної терапії. Скільки життів врятував цей лікар за роки своєї роботи! Відповідальний і безвідмовний, він вдень і вночі чатував біля ліжок ваших близьких та рідних і повертав їх до життя. Керуючись своїми знаннями та завдяки багаторічному досвіду виривав хворих з рук смерті! Лікар, який виховав прекрасний кваліфікований колектив реанімаційного відділення. Лікар, який не відмовляв в допомозі Корюківському та Городнянському районам під час відсутності у них лікарів-анестезіологів.
З надією на вашу підтримку і повагою до всіх мешканців Сновської, Корюківської, Городнянської громади - колеги та співробітники Миколи Арсентійовича Мохнюка М.Парфенюк, Л.Материнка, М.Кириченко, Н.ПРУС, О.НЕВЕДОМСЬКА, Т.КАЛАШНІКОВА, А.ДАНИЛЬЧЕНКО, Л.ЛЕБЕДЄВА, О.КОРОБКО, Р.ДОВБИШ
та інші члени колективу Сновської ЦРЛ
А чи задумався хтось із громадян - чи хотів він такого? Чи насправді він винен в тому, що сталося? Вся операційна бригада, всі присутні на операції були свідками: лікар робив усе можливе, щоб врятувати це життя, проводив усі необхідні дії, але доля була невмолимою. І всі ми перенесли цю втрату через свої серця!
Можливо, не тільки наш лікар-анестезіолог винен в цій ситуації, а і вся система охорони здоров’я, яка поставила рідних вагітної перед вибором: чи їхати до обласного пологового центру (вузькоспеціалізованого) на дороговартісні пологи, чи поневірятись по сусідніх районах, шукаючи більш бюджетний варіант, попри направлення Семенівських спеціалістів народжувати в м.Чернігів? Мабуть, у лікарів Семенівки були вагомі причини направити вагітну до обласного центру, а не залишати народжувати у себе в районі?
Ми хочемо звернутися до всіх мешканців Сновського, Городнянського, Корюківського районів стати на захист нашого лікаря-анестезіолога, який вірою і правдою багато років працює в Сновській райлікарні лікарем-анестезіологом та завідуючим відділенням інтенсивної терапії. Скільки життів врятував цей лікар за роки своєї роботи! Відповідальний і безвідмовний, він вдень і вночі чатував біля ліжок ваших близьких та рідних і повертав їх до життя. Керуючись своїми знаннями та завдяки багаторічному досвіду виривав хворих з рук смерті! Лікар, який виховав прекрасний кваліфікований колектив реанімаційного відділення. Лікар, який не відмовляв в допомозі Корюківському та Городнянському районам під час відсутності у них лікарів-анестезіологів.
З надією на вашу підтримку і повагою до всіх мешканців Сновської, Корюківської, Городнянської громади - колеги та співробітники Миколи Арсентійовича Мохнюка М.Парфенюк, Л.Материнка, М.Кириченко, Н.ПРУС, О.НЕВЕДОМСЬКА, Т.КАЛАШНІКОВА, А.ДАНИЛЬЧЕНКО, Л.ЛЕБЕДЄВА, О.КОРОБКО, Р.ДОВБИШ
та інші члени колективу Сновської ЦРЛ
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