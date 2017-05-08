Невиліковна рана і вічний біль

На годину скорботи «Чорнобиль - місто,
що носить назву гіркого полину» до районної дитячої бібліотеки завітали учні 7-А класу ЗОШ №1 (класний керівник Н.М.Вовненко). На фоні музики бібліотекар Г.К. Голубцова почала розповідь з істо-ричної довідки про виникнення міста, будівництво АЕС. Розпові-даючи про саму трагедію та початок ліквідації її наслідків, було звернено увагу присутніх на книжково-ілюстративну виставку «Чорнобиль. Трагедія. Пам`ять», на якій знаходиться книга «Чернігів Чорнобильський. Книга пам`яті» з автографом одного з авторів збірки, нашого земляка, ліквідатора аварії М.Д. Волокушина. Хвилиною мовчання діти вшанували пам`ять тих, хто ціною свого життя врятував десятки тисяч людей. До бібліографічного огляду літератури «Чорнобиль не має минулого часу» включено видання, що висвітлюють причини й наслідки Чорнобильської катастрофи, героїзм тих людей, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього, майбутнього України.
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За словами директора Сновської ЦБС Ніни Мокросноп, центральною бібліотекою до Дня Чорнобильської трагедії для старшокласників районної гімназії проведена година застереження «Чорнобиль – загублений світ».
У ході заходу були: перегляд фільму «Чорнобиль, як все було…», електронна презентація «Ліквідатори», бібліографічний огляд літератури за темою виставки-реквієму «Відлуння Чорнобильських дзвонів».
що носить назву гіркого полину» до районної дитячої бібліотеки завітали учні 7-А класу ЗОШ №1 (класний керівник Н.М.Вовненко). На фоні музики бібліотекар Г.К. Голубцова почала розповідь з істо-ричної довідки про виникнення міста, будівництво АЕС. Розпові-даючи про саму трагедію та початок ліквідації її наслідків, було звернено увагу присутніх на книжково-ілюстративну виставку «Чорнобиль. Трагедія. Пам`ять», на якій знаходиться книга «Чернігів Чорнобильський. Книга пам`яті» з автографом одного з авторів збірки, нашого земляка, ліквідатора аварії М.Д. Волокушина. Хвилиною мовчання діти вшанували пам`ять тих, хто ціною свого життя врятував десятки тисяч людей. До бібліографічного огляду літератури «Чорнобиль не має минулого часу» включено видання, що висвітлюють причини й наслідки Чорнобильської катастрофи, героїзм тих людей, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього, майбутнього України.
* * *
За словами директора Сновської ЦБС Ніни Мокросноп, центральною бібліотекою до Дня Чорнобильської трагедії для старшокласників районної гімназії проведена година застереження «Чорнобиль – загублений світ».
У ході заходу були: перегляд фільму «Чорнобиль, як все було…», електронна презентація «Ліквідатори», бібліографічний огляд літератури за темою виставки-реквієму «Відлуння Чорнобильських дзвонів».
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