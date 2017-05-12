Родина – складова повного щастя

20 травня об 11-ій год. на міському стадіоні відбудуться заходи з нагоди Міжнародного дня сім’ї, у яких можуть взяти участь всі бажаючі.
У 1993-му році з метою привернення уваги громадськості до становища сім’ї та її значення у процесі виховання дітей Генеральною Асамблеєю ООН запроваджено Міжнародний день сім’ї, який відзначається щороку 15 травня. З 2012 року 8 липня в Україні відзначається День родини.
На знімку: щасливі мами й щасливі діти.
Фото Олени Компанець
У 1993-му році з метою привернення уваги громадськості до становища сім’ї та її значення у процесі виховання дітей Генеральною Асамблеєю ООН запроваджено Міжнародний день сім’ї, який відзначається щороку 15 травня. З 2012 року 8 липня в Україні відзначається День родини.
На знімку: щасливі мами й щасливі діти.
Фото Олени Компанець
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