пятница, 12 мая 2017 г.

Родина – складова повного щастя

20 травня об 11-ій год. на міському стадіоні відбудуться заходи з нагоди Міжнародного дня сім’ї, у яких можуть взяти участь всі бажаючі.

У 1993-му році з метою привернення уваги громадськості до становища сім’ї та її значення у процесі виховання дітей Генеральною Асамблеєю ООН запроваджено Міжнародний день сім’ї, який відзначається щороку 15 травня. З 2012 року 8 липня в Україні відзначається День родини.
Сім’я, любов і вірність. Це стовпи, на яких тримається наше життя. Сім’я дає нам відчуття ґрунту під ногами, любов пов’язує нас з Богом, а вірність укріплює нашу віру в людей. Все це - складові людського щастя. Саме його хочеться побажати всім нам! Хай вся повнота життя заповнить наші серця! Хай любов’ю іскряться очі, мир і спокій поселяться у наших душах! А, головне, хай удома вас завжди чекають щирі і люблячі люди!

На знімку: щасливі мами й щасливі діти.
Фото Олени Компанець
Автор: на
Ярлыки:

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