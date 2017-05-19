Юнацький футбол

У рамках першості області з футболу серед ДЮСШ представники Сновщини зіграли чотири матчі.
Вихованці старшої групи (2000- 2001 р.н.) на виїзді в Городні програли господарям поля з рахунком 0:1, а вдома перемогли ріпкінців – 5:1. Натомість хлопці з молодшої групи (2002-2003 р.н) зіграли внічию (1:1) з городнянцями і здобули перемогу (1:0) над ріпкінцями.
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Минулої суботи у Сновську відбулися дві товариські зустрічі між вихованцями місцевої спортшколи і їхніми гостями-однолітками з чернігівської «Десни». (Вік учасників змагань – від 9 до 12 років). Футболісти старшої групи поступилися чернігівцям з рахунком 4:5, а молодшої – зіграли внічию (1:1).
Вихованці старшої групи (2000- 2001 р.н.) на виїзді в Городні програли господарям поля з рахунком 0:1, а вдома перемогли ріпкінців – 5:1. Натомість хлопці з молодшої групи (2002-2003 р.н) зіграли внічию (1:1) з городнянцями і здобули перемогу (1:0) над ріпкінцями.
* * *
Минулої суботи у Сновську відбулися дві товариські зустрічі між вихованцями місцевої спортшколи і їхніми гостями-однолітками з чернігівської «Десни». (Вік учасників змагань – від 9 до 12 років). Футболісти старшої групи поступилися чернігівцям з рахунком 4:5, а молодшої – зіграли внічию (1:1).
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