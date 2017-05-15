Правила здорового життя, виявляється, не ті...

Частенько чуємо: аби прожити довго, зберігаючи здоров’я, треба у всьому себе обмежувати. Директор центру біогеронтології і регенеративної медицини Андрій Гаража вважає це неправдою, посилаючись на масштабні наукові дослідження. Вони, до речі, показують: для здорового довголіття треба жити в своє задоволення!..
Солодощі і масло: геть чи ні?
Багатьох з нас чи не з дитинства лякали: будеш їсти яєчню, вершкове масло, жирне м’ясо – й судини заб’ються холестерином, проблем з серцем не уникнути, а загалом – світить інфаркт.
Відмовлятися від їжі, що містить холестерин – суворе обмеження, оскільки холестерином насичені навіть деякі морепродукти, як, приміром, креветки.
Сучасні наукові дані чітко довели, що в організм ззовні разом з продуктами потрапляє не більше 10-15% холестерину. Решту синтезує наша печінка незалежно від характеру харчування. Тому навіть сильно змінивши дієту, радикально подіяти на рівень холестерину в крові ніхто не зможе. Якщо вже він зашкалює, знадобляться ліки, а якщо більш-менш у нормі, то відмовляти собі в улюблених омлетах і бутербродах з маслом не варто.
У кожного з нас – свій біологічний
годинник
Відомо, що старіння організму гальмує центральний гормон сну «мелатонін». Пік його дії припадає на період з 12-ої до 3-4-ої години ночі. Дослідження показали, що насправді це не зовсім так, бо у кожного з нас є свій біологічний годинник, так звані циркадні ритми, котрі можна налаштувати певним чином. Тобто, якщо ви лягатимете о 1-ій годині ночі і прокидатиметеся о 9-ій ранку, дотримуючись 8-годинного сну, то ваш організм під це підлаштовується. Головне – не робити різних скачків по вихідних, а відступати від сталого графіка доречно не більше, ніж на годину-дві. Інакше може бути джетлаг – збій біоритмів, схожий з перельотами в різні часові пояси. Це розшатує організм.
Стимулятор бадьорості – кава
Найсвіжіші наукові дані кажуть, що кофеїн (його немало у чаях і у витяжках з різних рослин) володіє реальним захисним ефектом і дозволяє знижувати ризики багатьох небезпечних захворювань. Наприклад, кофеїн захищає печінку (у громадян, що зловживають алкоголем, але випивають вдень не менше 2 чашок кави, цироз печінки розвивається рідше), знижує ризик захворювання товстої кишки, яке наразі виходить на одне з перших місць серед поширених видів раку.
3-4 чашки кави на день працюють як захисний засіб проти хвороб Альцгеймера і Паркінсона.
Отже, як засіб профілактики, вивляється, кава дуже ефективна.
Розумові і фізичні навантаження треба балансувати
Користь регулярних занять спортом ніхто не заперечує, але в сучасному світі все більше зростають інтелектуальні навантаження, котрі також віднімають енергію. Тобто творчі виклики, челенджі, нові інтелектуальні завдання також допомагають скинути вагу і підтримувати себе в формі.
І про вино
Щоби не скорочувати життя, потрібно дотримуватись розумного вживання цього напою: не більше 1-2 келихів сухого вина чи до 50 г міцного алкоголю на добу з обов’язковим стримуванням себе від спиртного не менше 2-3 днів на тиждень.
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Солодощі і масло: геть чи ні?
Багатьох з нас чи не з дитинства лякали: будеш їсти яєчню, вершкове масло, жирне м’ясо – й судини заб’ються холестерином, проблем з серцем не уникнути, а загалом – світить інфаркт.
Відмовлятися від їжі, що містить холестерин – суворе обмеження, оскільки холестерином насичені навіть деякі морепродукти, як, приміром, креветки.
Сучасні наукові дані чітко довели, що в організм ззовні разом з продуктами потрапляє не більше 10-15% холестерину. Решту синтезує наша печінка незалежно від характеру харчування. Тому навіть сильно змінивши дієту, радикально подіяти на рівень холестерину в крові ніхто не зможе. Якщо вже він зашкалює, знадобляться ліки, а якщо більш-менш у нормі, то відмовляти собі в улюблених омлетах і бутербродах з маслом не варто.
У кожного з нас – свій біологічний
годинник
Відомо, що старіння організму гальмує центральний гормон сну «мелатонін». Пік його дії припадає на період з 12-ої до 3-4-ої години ночі. Дослідження показали, що насправді це не зовсім так, бо у кожного з нас є свій біологічний годинник, так звані циркадні ритми, котрі можна налаштувати певним чином. Тобто, якщо ви лягатимете о 1-ій годині ночі і прокидатиметеся о 9-ій ранку, дотримуючись 8-годинного сну, то ваш організм під це підлаштовується. Головне – не робити різних скачків по вихідних, а відступати від сталого графіка доречно не більше, ніж на годину-дві. Інакше може бути джетлаг – збій біоритмів, схожий з перельотами в різні часові пояси. Це розшатує організм.
Стимулятор бадьорості – кава
Найсвіжіші наукові дані кажуть, що кофеїн (його немало у чаях і у витяжках з різних рослин) володіє реальним захисним ефектом і дозволяє знижувати ризики багатьох небезпечних захворювань. Наприклад, кофеїн захищає печінку (у громадян, що зловживають алкоголем, але випивають вдень не менше 2 чашок кави, цироз печінки розвивається рідше), знижує ризик захворювання товстої кишки, яке наразі виходить на одне з перших місць серед поширених видів раку.
3-4 чашки кави на день працюють як захисний засіб проти хвороб Альцгеймера і Паркінсона.
Отже, як засіб профілактики, вивляється, кава дуже ефективна.
Розумові і фізичні навантаження треба балансувати
Користь регулярних занять спортом ніхто не заперечує, але в сучасному світі все більше зростають інтелектуальні навантаження, котрі також віднімають енергію. Тобто творчі виклики, челенджі, нові інтелектуальні завдання також допомагають скинути вагу і підтримувати себе в формі.
І про вино
Щоби не скорочувати життя, потрібно дотримуватись розумного вживання цього напою: не більше 1-2 келихів сухого вина чи до 50 г міцного алкоголю на добу з обов’язковим стримуванням себе від спиртного не менше 2-3 днів на тиждень.
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
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