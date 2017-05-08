Вільна боротьба

29 квітня в Ніжині відбувся відкритий турнір з вільної боротьби серед юнаків 1999-2001, 2004-2005 та 2006-2008 рр.н. на кубок олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені.
Участь у змаганнях взяли вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» та члени СК «Витязь», всього дев’ять учасників. Всі вони посіли призові місця. Денис Невмовенко у ваговій категорії 23 кг виборов І місце і нагороджений кубком як наймолодший чемпіон цих змагань. Анастасія Голова у ваговій категорії 35 кг – на другому місці, вона також відзначена спеціальним призом від самої І.Мерлені, як дівчина, яка боролася серед юнаків. На другому місці – Артур Лебедєв (63 кг), Андрій Козик (58 кг), Роман Коржавін (42 кг), Дмитро Мороз (32 кг). Назар Трус (вагова категорія 29 кг), Павло Мішустін (29 кг) та Денис Міщенко (42 кг) вибороли треті місця. Команда у загальнокомандному заліку виборола друге місце серед 14 команд, які брали участь у змаганнях з Чернігівської, Сумської, Полтавської, Київської областей та м.Київ.
А.КОСЕВИЧ, тренер-викладач ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос»
Участь у змаганнях взяли вихованці ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» та члени СК «Витязь», всього дев’ять учасників. Всі вони посіли призові місця. Денис Невмовенко у ваговій категорії 23 кг виборов І місце і нагороджений кубком як наймолодший чемпіон цих змагань. Анастасія Голова у ваговій категорії 35 кг – на другому місці, вона також відзначена спеціальним призом від самої І.Мерлені, як дівчина, яка боролася серед юнаків. На другому місці – Артур Лебедєв (63 кг), Андрій Козик (58 кг), Роман Коржавін (42 кг), Дмитро Мороз (32 кг). Назар Трус (вагова категорія 29 кг), Павло Мішустін (29 кг) та Денис Міщенко (42 кг) вибороли треті місця. Команда у загальнокомандному заліку виборола друге місце серед 14 команд, які брали участь у змаганнях з Чернігівської, Сумської, Полтавської, Київської областей та м.Київ.
А.КОСЕВИЧ, тренер-викладач ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос»
Комментариев нет:
Отправить комментарий