Дитяче оздоровлення-2017

Останній дзвоник пролунає у школах 26 травня й учні підуть на довгоочікувані літні канікули. Як повідомила «Променю» начальник управління освіти, сім`ї, молоді та спорту Тетяна Булденко, в цьому році оздоровленням охоплять близько 700 дітей на десяти пришкільних майданчиках району.
Працюватимуть вони 14 днів, починаючи з 29 травня. Відпочинок буде для школярів безкоштовним. Якщо ж діти планують оздоровлюватися за рахунок держбюджету ще й в іншому місці протягом цього сезону (наприклад - у таборі «Дружба»), то за один з відпочинків доведеться заплатити батькам повністю.
З 20 червня по 10 липня триватиме оздоровча зміна в таборі «Дружба» (директор Олег Скотаренко). Заклад готовий розмістити 130 дітей. Прийом заяв уже завершується. Повна вартість путівки – 4221,55 грн, батьківська доплата становитиме 700 грн, а решту відшкодує місцевий бюджет. Нині тривають роботи з впорядкування території табору.
Лариса МАРТИНЕНКО
Працюватимуть вони 14 днів, починаючи з 29 травня. Відпочинок буде для школярів безкоштовним. Якщо ж діти планують оздоровлюватися за рахунок держбюджету ще й в іншому місці протягом цього сезону (наприклад - у таборі «Дружба»), то за один з відпочинків доведеться заплатити батькам повністю.
З 20 червня по 10 липня триватиме оздоровча зміна в таборі «Дружба» (директор Олег Скотаренко). Заклад готовий розмістити 130 дітей. Прийом заяв уже завершується. Повна вартість путівки – 4221,55 грн, батьківська доплата становитиме 700 грн, а решту відшкодує місцевий бюджет. Нині тривають роботи з впорядкування території табору.
Лариса МАРТИНЕНКО
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