Стійкість ветеранів – надихаючий приклад для багатьох поколінь

5-8 травня на Сновщині проводилась щорічна акція «Зі святом Перемоги!», в рамках якої очільник області Ігор Вдовенко, керівники району, їх заступники, а також представники органів місцевого самоврядування, представники депутатського корпусу, громадських організацій, районних установ та організацій відвідали та привітали за місцем проживання ветеранів війни та бойових дій зі святом.
Окрім теплих слів вдячності за перемогу, подарунків і квітів, ветеранам було вручено відзнаки Президента України - ювілейні медалі, Подяки голови обласної державної адміністрації, обласної ради та вітальні листівки від імені очільників області.
У рамках щорічної акції голова облради Ігор Вдовенко спільно з представниками району відвідали та поспілкувалися з Петром Солодовником, Марією Цап та Прасковією Поповою. За словами Ігоря Станіславовича, стійкість наших ветеранів є надихаючим прикладом для багатьох поколінь. Очільник області побажав землякам та їх рідним міцного здоров’я, сімейного благополуччя, довгих років щасливого життя під мирним небом незалежної України.
Привітальні подарунки та слова вдячності голова РДА Валерій Радібеда висловив під час свого візиту до Валентини Кузьменко та Івана Роги зі Сновського, Миколи Моцара із села Старі Боровичі, Михайла Левчановського зі Сновська.
Від імені депутатського корпусу та представників міської ради Олександр Медведьов привітав із Днем Перемоги Анатолія Завтрака, Григорія Мелащенка, Леоніда Порошенка, Лідію Філон.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Окрім теплих слів вдячності за перемогу, подарунків і квітів, ветеранам було вручено відзнаки Президента України - ювілейні медалі, Подяки голови обласної державної адміністрації, обласної ради та вітальні листівки від імені очільників області.
У рамках щорічної акції голова облради Ігор Вдовенко спільно з представниками району відвідали та поспілкувалися з Петром Солодовником, Марією Цап та Прасковією Поповою. За словами Ігоря Станіславовича, стійкість наших ветеранів є надихаючим прикладом для багатьох поколінь. Очільник області побажав землякам та їх рідним міцного здоров’я, сімейного благополуччя, довгих років щасливого життя під мирним небом незалежної України.
Привітальні подарунки та слова вдячності голова РДА Валерій Радібеда висловив під час свого візиту до Валентини Кузьменко та Івана Роги зі Сновського, Миколи Моцара із села Старі Боровичі, Михайла Левчановського зі Сновська.
Від імені депутатського корпусу та представників міської ради Олександр Медведьов привітав із Днем Перемоги Анатолія Завтрака, Григорія Мелащенка, Леоніда Порошенка, Лідію Філон.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
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