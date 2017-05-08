Міні-футбол
У черговому турі районної першості з міні-футболу із запланованих чотирьох матчів було зіграно лише два. Кучинівці ще за тиждень попередили, що через проблеми із комплектуванням команди не зможуть зіграти проти «Тайма».
Тож їм і зарахували технічну поразку з рахунком 0:3. Натомість представники Петрівки у день гри телефоном повідомили голові райради ФСТ «Колос» Григорію Салаті про свій «неприїзд». Причому вже тоді, коли їхня команда мала б стояти на майданчику. Тобто футболісти другої команди (ВПУЛГ) були готові грати, вболівальники чекають, а петрівських спортсменів – нема...
Отже, матч між «Освітою» і командою Великого Щимеля спочатку тривав майже на рівних. Але згодом краща технічна підготовка вихованців спортшколи, які є кістяком «освітян», далася взнаки. У підсумку м’яч двічі побував у воротах великощимельців. Усе було більш-менш прогнозованим. Натомість гра між РЕМом та «Партизаном» видалася на диво драматичною. Початок зустрічі минув в обопільних атаках, суперники мали моменти відкрити рахунок, але не скористалися ними. У другому таймі ситуація пожвавішала. Ремівці провели дві результативні атаки і вже здавалося, що перемога буде за ними. Проте «партизани» продемонстрували характер і зрівняли рахунок. Гравці команди «РЕМ» у відповідь провели кілька ефектних комбінацій. Після однієї з них форвард ремівців вийшов один на один з воротарем єлінців, майстерно обвів його. Йому лишалося просто проштовхнути м’яча до воріт. Але... Він вирішив зробити це максимально видовищно. З відстані близько метра від воротарської лінії вдарив верхом і... поцілив вище поперчини. Який видовищний момент! Увесь його драматизм уболівальники оцінили тоді, коли на останній хвилині матчу «Партизан» забив третій гол РЕМу і переміг. Підтвердилося відоме футбольне правило: не забиваєш ти – забивають тобі.
Футбол
У рамках розіграшу міжрайонного кубка Городнянщини і Сновщини наші футболісти провели удома чвертьфінальний матч проти представників села Дібрівне. Господарі поля відкрили рахунок зустрічі, проте згодом гості відігралися. Основний час завершився внічию – 1:1. Надійшла черга післяматчевих пенальті. Довго перевага не могла опинитися на боці однієї з команд. І врешті-решт, при рахунку 9:8, перемогу здобула команда зі Сновська. У півфінальні їй доведеться грати проти команди з Конотопа.
У черговому турі районної першості з міні-футболу із запланованих чотирьох матчів було зіграно лише два. Кучинівці ще за тиждень попередили, що через проблеми із комплектуванням команди не зможуть зіграти проти «Тайма».
Тож їм і зарахували технічну поразку з рахунком 0:3. Натомість представники Петрівки у день гри телефоном повідомили голові райради ФСТ «Колос» Григорію Салаті про свій «неприїзд». Причому вже тоді, коли їхня команда мала б стояти на майданчику. Тобто футболісти другої команди (ВПУЛГ) були готові грати, вболівальники чекають, а петрівських спортсменів – нема...
Отже, матч між «Освітою» і командою Великого Щимеля спочатку тривав майже на рівних. Але згодом краща технічна підготовка вихованців спортшколи, які є кістяком «освітян», далася взнаки. У підсумку м’яч двічі побував у воротах великощимельців. Усе було більш-менш прогнозованим. Натомість гра між РЕМом та «Партизаном» видалася на диво драматичною. Початок зустрічі минув в обопільних атаках, суперники мали моменти відкрити рахунок, але не скористалися ними. У другому таймі ситуація пожвавішала. Ремівці провели дві результативні атаки і вже здавалося, що перемога буде за ними. Проте «партизани» продемонстрували характер і зрівняли рахунок. Гравці команди «РЕМ» у відповідь провели кілька ефектних комбінацій. Після однієї з них форвард ремівців вийшов один на один з воротарем єлінців, майстерно обвів його. Йому лишалося просто проштовхнути м’яча до воріт. Але... Він вирішив зробити це максимально видовищно. З відстані близько метра від воротарської лінії вдарив верхом і... поцілив вище поперчини. Який видовищний момент! Увесь його драматизм уболівальники оцінили тоді, коли на останній хвилині матчу «Партизан» забив третій гол РЕМу і переміг. Підтвердилося відоме футбольне правило: не забиваєш ти – забивають тобі.
Футбол
У рамках розіграшу міжрайонного кубка Городнянщини і Сновщини наші футболісти провели удома чвертьфінальний матч проти представників села Дібрівне. Господарі поля відкрили рахунок зустрічі, проте згодом гості відігралися. Основний час завершився внічию – 1:1. Надійшла черга післяматчевих пенальті. Довго перевага не могла опинитися на боці однієї з команд. І врешті-решт, при рахунку 9:8, перемогу здобула команда зі Сновська. У півфінальні їй доведеться грати проти команди з Конотопа.
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