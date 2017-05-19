Насправді цікавим та емоційним виявився останній тур районного чемпіонату з міні-футболу. Вболівальники побачили все: гарну гру, видовищні комбінації, щирі емоції футболістів і багато забитих голів. «Енергетик» вчисту розгромив суперників з Великого Щимеля – 12:0.
Представники Петрівки не вишли на гру з РЕМом, тож їм зарахували технічну поразку (0:3). Кучинівці дуже переконливо довели свою перевагу над «Партизаном» - 9:2. У свою чергу «Тайм» розгромив «Освіту» - 11:1. А матч з «Енергетиком» завершився для гравців ВПУЛГ з рахунком 1:6.
Після підбиття підсумків відбулася церемонія нагородження. Чемпіонат виграв «Тайм» - без жодної поразки, набравши 24 очка і з різницею забитих та пропущених голів 52-8. Друге місце – у «Енергетика» (21 очко, голів – 40-6). Третє – у «Освіти» (15 очок, 19-24). Четверте – у кучинівців (13 очок, 29-18). П’яте – у ВПУЛГ (13 очок, 23-21). Шосте – у «Партизана» (9 очок, 14-29). Сьоме – у РЕМ (6 очок, 15-24). Восьме – у великощимельців (6 очок, 10-41). Останнє – у петрівецьких футболістів (нуль очок, 6 забитих і 37 пропущених голів).
Кращими гравцями змагань були оголошені Р.Паїн («Освіта»), Д.Горенок («Великий Щимель»), П.Нікітенко («Тайм»), В. Хоменко («Енергетик»), А. Костюченко («РЕМ»), Р.Василенко («Кучинівка»), Л.Мороз («Партизан»).
Також голова райрадм ФСТ «Колос» Г.Салата подякував П.Мірошниченку – помічнику-консультанту депутата Верховної Ради від Радикалшьної партії В.Амельченка – за спонсорську допомогу і підтримку спортивного руху на Сновщині.
На фото: команди «Тайм» та «Енергетик».
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