Італійці знову побували в Кучинівці

Минуло зовсім небагато днів відтоді, як Кучинівкою курсувала група італійських меценатів. Координатором їхнього приїзду у село
була незмінна активістка громадського життя, депутат райради Валентина Карась. За її словами, італійські друзі візитом залишилися задоволеними. Вони намітили багато цікавих планів і виявили намір й надалі продовжувати з сільчанами тісне спілкування. Наголос у поїздці закордонні гості поставили на потребах місцевої школи, дитсадка і окремо тих діточок, які перебувають у складних життєвих обставинах.
була незмінна активістка громадського життя, депутат райради Валентина Карась. За її словами, італійські друзі візитом залишилися задоволеними. Вони намітили багато цікавих планів і виявили намір й надалі продовжувати з сільчанами тісне спілкування. Наголос у поїздці закордонні гості поставили на потребах місцевої школи, дитсадка і окремо тих діточок, які перебувають у складних життєвих обставинах.
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