Спадщина і пам’ять поколінь

Будь-який музей є місцем, де кожна людина може доторкнутися до минувшини і відчути дух старовини. Це не лише пізнавально, а й цікаво.
Принагідно варто зазначити, що музей є не просто приміщенням з мовчазними експонатами на полицях і стендах. У великій мірі високу місію збереження історичного минулого виконують музейні працівники. Саме їм належать визнання і шана за інтелектуальний пошук та відданість професії.
Минулого тижня з нагоди міжнародного професійного свята працівники місцевого історичного музею влаштували низку презентаційних заходів. Найзмістовнішою виявилася зустріч з керівництвом району, учнями міської школи №1 та шанувальниками музейної справи. Директор музею Валентина Москаленко представила гостям оновлену експозицію «Сновськ. Від початку заснування до Другої світової війни». І розповіла про результати дійсно масштабної пошукової роботи в архівах, спрямованої на поглиблене вивчення історії нашого краю. Серед іншого згадувалися давні документальні оповіді про населені пункти Сновщини і про людей, які тоді тут жили. Кожне віднайдене писемне свідчення з минувшини ніби наближає вчорашній день до дня сьогоднішнього, кличе спогади і змушує задуматися над майбутнім. І хай результатом цього процесу є відкриття невеличкі, локального, так би мовити, рівня, проте вони напрочуд важливі для розширення літопису Сновського району. Адже загальна картина історичного минулого складається як із значних справ, так і з проявів звичайної буденності.
Присутні на презентації нагородили оплесками В.Москаленко за проведені архівні дослідження й висловили сподівання, що ця справа буде обов’язково продовжена у майбутньому.
Відзначення Міжнародного дня музеїв продовжилося виступом театрального колективу Сновського Будинку культури, а трохи згодом – концертом за участю вихованців дитячої музичної школи та вокального ансамблю «Калина».
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У Єліному Міжнародний день музеїв було відзначено в місцевому музейно-меморіальному комплексі «Лісоград». Організатори заходу влаштували театралізоване дійство. Присутні також переглянули фільми на військову тематику, прослухали декламацію віршів та добірку пісень. А завершилося все частуванням гостей партизанським кулішем.
Принагідно варто зазначити, що музей є не просто приміщенням з мовчазними експонатами на полицях і стендах. У великій мірі високу місію збереження історичного минулого виконують музейні працівники. Саме їм належать визнання і шана за інтелектуальний пошук та відданість професії.
Минулого тижня з нагоди міжнародного професійного свята працівники місцевого історичного музею влаштували низку презентаційних заходів. Найзмістовнішою виявилася зустріч з керівництвом району, учнями міської школи №1 та шанувальниками музейної справи. Директор музею Валентина Москаленко представила гостям оновлену експозицію «Сновськ. Від початку заснування до Другої світової війни». І розповіла про результати дійсно масштабної пошукової роботи в архівах, спрямованої на поглиблене вивчення історії нашого краю. Серед іншого згадувалися давні документальні оповіді про населені пункти Сновщини і про людей, які тоді тут жили. Кожне віднайдене писемне свідчення з минувшини ніби наближає вчорашній день до дня сьогоднішнього, кличе спогади і змушує задуматися над майбутнім. І хай результатом цього процесу є відкриття невеличкі, локального, так би мовити, рівня, проте вони напрочуд важливі для розширення літопису Сновського району. Адже загальна картина історичного минулого складається як із значних справ, так і з проявів звичайної буденності.
Присутні на презентації нагородили оплесками В.Москаленко за проведені архівні дослідження й висловили сподівання, що ця справа буде обов’язково продовжена у майбутньому.
Відзначення Міжнародного дня музеїв продовжилося виступом театрального колективу Сновського Будинку культури, а трохи згодом – концертом за участю вихованців дитячої музичної школи та вокального ансамблю «Калина».
* * *
У Єліному Міжнародний день музеїв було відзначено в місцевому музейно-меморіальному комплексі «Лісоград». Організатори заходу влаштували театралізоване дійство. Присутні також переглянули фільми на військову тематику, прослухали декламацію віршів та добірку пісень. А завершилося все частуванням гостей партизанським кулішем.
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