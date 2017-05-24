Облдержадміністрація застерігає: під її іменем орудують телефонні шахраї!

Увага! На теренах Чернігівщини орудують телефонні шахраї, які впродовж останніх декількох тижнів практикують новий образ: видурюють гроші, використовуючи для цього позитивну репутацію органів державної влади – Чернігівської обласної державної адміністрації та її керівника Валерія Куліча.
Застерігаємо: будьте пильними та не дозволяйте себе ошукати.
Цього разу ціль зловмисників нетипова – дзвінки та листи від аферистів отримують підприємці, керівники установ, організацій, офіси інших суб’єктів господарювання. Їм аферисти пропонують долучитися до благодійної діяльності – збору коштів для підтримки захисників України, спортивних, культурних потреб тощо, представляючись при цьому секретарями або помічниками голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, працівниками апарату владної установи або представниками благодійної організації.
Інформуємо та застерігаємо: ні облдержадміністрація, ні її голова Валерій Куліч не займаються подібним збором благодійної допомоги чи пожертв – ні особисто, ні через жодні організації. Будь-які такого роду звернення від їх імені – це дії, що мають ознаки злочину. У разі, якщо ви стали мішенню чи жертвою телефонних аферистів – не зволікаючи інформуйте правоохоронні органи.
Пам’ятайте, шахраї завжди розраховують на довірливість своїх жертв і найвигадливішими способами змушують їх до необдуманих вчинків.
Прес-служба облдержадміністрації
Застерігаємо: будьте пильними та не дозволяйте себе ошукати.
Цього разу ціль зловмисників нетипова – дзвінки та листи від аферистів отримують підприємці, керівники установ, організацій, офіси інших суб’єктів господарювання. Їм аферисти пропонують долучитися до благодійної діяльності – збору коштів для підтримки захисників України, спортивних, культурних потреб тощо, представляючись при цьому секретарями або помічниками голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, працівниками апарату владної установи або представниками благодійної організації.
Інформуємо та застерігаємо: ні облдержадміністрація, ні її голова Валерій Куліч не займаються подібним збором благодійної допомоги чи пожертв – ні особисто, ні через жодні організації. Будь-які такого роду звернення від їх імені – це дії, що мають ознаки злочину. У разі, якщо ви стали мішенню чи жертвою телефонних аферистів – не зволікаючи інформуйте правоохоронні органи.
Пам’ятайте, шахраї завжди розраховують на довірливість своїх жертв і найвигадливішими способами змушують їх до необдуманих вчинків.
Прес-служба облдержадміністрації
Комментариев нет:
Отправить комментарий