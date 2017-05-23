Захист Батьківщини – обов’язок кожного чоловіка

Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, вищу за середню по країні. Солдат на посаді стрільця в перший рік служби отримує щомісяця не менше 7 000 гривень.
Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують обов′язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця отримують додатково 7 500 гривень. В інших районах АТО -3 500 гривень.
Терміни контрактів: на 3 роки – для рядового складу; від 3 до 5 років – для сержантського та старшинського складу; від 2 до 5 років – для офіцерського складу. Для осіб, які відслужили під час мобілізації не менше 11 місяців та оформлюються на військову службу за контрактом, дозволяється укладати контракт строком 6 місяців.
Для надання можливості громадянам України, які бажають виконати свій громадянський обов`язок (але через їх вік їм було відмовлено в прийнятті на військову службу за контрактом), рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України дозволено комплектування військових частин офіцерами запасу. Тими, які не мають бойового досвіду участі у антитерористичній операції, у військовому званні: до капітана включно – віком до 40 років; майора – віком до 45 років; підполковника – віком до 50 років.
Ігор БАТЮК, підполковник,
військовий комісар Сновського РВК
Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують обов′язки у зоні АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця отримують додатково 7 500 гривень. В інших районах АТО -3 500 гривень.
Терміни контрактів: на 3 роки – для рядового складу; від 3 до 5 років – для сержантського та старшинського складу; від 2 до 5 років – для офіцерського складу. Для осіб, які відслужили під час мобілізації не менше 11 місяців та оформлюються на військову службу за контрактом, дозволяється укладати контракт строком 6 місяців.
Для надання можливості громадянам України, які бажають виконати свій громадянський обов`язок (але через їх вік їм було відмовлено в прийнятті на військову службу за контрактом), рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України дозволено комплектування військових частин офіцерами запасу. Тими, які не мають бойового досвіду участі у антитерористичній операції, у військовому званні: до капітана включно – віком до 40 років; майора – віком до 45 років; підполковника – віком до 50 років.
Ігор БАТЮК, підполковник,
військовий комісар Сновського РВК
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