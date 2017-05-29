Сходження на шкільний олімп

Щасливі й усміхнені, красиві й горді стояли вони на сцені шкільної зали, а присутні учні, педагоги щиро аплодували їм, вітаючи з перемогою. Вадим Анікієнко (10-Б кл.), Ліана Арутюнян (10-Б кл.), Ірина Дейнеко (11 кл.), Софія Фомська (8-А кл.), Анастасія Голова (6-А кл.), Христина Піскун (6-Б кл.) стали фіналістами конкурсу «Учень 2017 року».
26 учнів школи протягом року виборювали звання «Учень 2017 року». Журі оцінювало конкурсантів за певними критеріями: навчальні досягнення, успіхи у предметних олімпіадах, конкурсах, участь у житті класу, школи.
Фіналісти в останньому турі конкурсу представили світ своїх захоплень – цікавий і багатогранний. Здається, вони вміють робити все: танцюють, співають, роблять доробки, при всьому цьому ще й навчаються на «відмінно». Mати активну життєву позицію, бути ерудованим, активним, упевненим в собі, при всьому цьому залишатись яскравою особистістю вдається не кожному. A ці шестеро довели, що їм усе під силу. Bони лідери, гідні бути прикладом для наслідування.
Абсолютним переможцем конкурсу визнано учня 10-Б класу Вадима Анікієнка, йому ж присвоєне звання «Учень 2017 року». Почесних звань удостоєні всі фіналісти: Ірина Дейнеко – “Інтелект року”, Ліана Арутюнян – «Талант + творчість», Софія Фомська – «Наполегливість року», Анастасія Голова – «Спортсмен року», Христина Пискун – «Відкриття року». Усі вони нагороджені дипломами, а учасники художньої самодіяльності подарували лауреатам музичні вітання.
Ведучі свята Євгеній Рудик та Дарина Ніколаєва запросили до слова директора школи В.Г. Желія та заступника з навчально-виховної роботи В.М Сергійка, які вручили дипломи переможцям, похвальні грамоти переможцям районних та обласних учнівських олімпіад і конкурсів.
26 учнів школи протягом року виборювали звання «Учень 2017 року». Журі оцінювало конкурсантів за певними критеріями: навчальні досягнення, успіхи у предметних олімпіадах, конкурсах, участь у житті класу, школи.
Фіналісти в останньому турі конкурсу представили світ своїх захоплень – цікавий і багатогранний. Здається, вони вміють робити все: танцюють, співають, роблять доробки, при всьому цьому ще й навчаються на «відмінно». Mати активну життєву позицію, бути ерудованим, активним, упевненим в собі, при всьому цьому залишатись яскравою особистістю вдається не кожному. A ці шестеро довели, що їм усе під силу. Bони лідери, гідні бути прикладом для наслідування.
Абсолютним переможцем конкурсу визнано учня 10-Б класу Вадима Анікієнка, йому ж присвоєне звання «Учень 2017 року». Почесних звань удостоєні всі фіналісти: Ірина Дейнеко – “Інтелект року”, Ліана Арутюнян – «Талант + творчість», Софія Фомська – «Наполегливість року», Анастасія Голова – «Спортсмен року», Христина Пискун – «Відкриття року». Усі вони нагороджені дипломами, а учасники художньої самодіяльності подарували лауреатам музичні вітання.
Ведучі свята Євгеній Рудик та Дарина Ніколаєва запросили до слова директора школи В.Г. Желія та заступника з навчально-виховної роботи В.М Сергійка, які вручили дипломи переможцям, похвальні грамоти переможцям районних та обласних учнівських олімпіад і конкурсів.
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