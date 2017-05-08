26 квітня о 20 год.55 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про займання відразу кількох будівель та сухої трави в с.Привільне по вул. Лісовій.
Горіли дві господарчі споруди (4 х 9 м та 3 х 6 м), дерев’яні та 2 нежитлові будинки (4 х 8 м та 6 х 10 м) - стіни дерев’яні, покрівля шиферна. Палала і суха трава на площі 2 га та лісовий настил на площі 1,5 га. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Полум’я знищило 2 безгосподарчі будівлі, пошкодило стіни, знищило покрівлю та перекриття по всій площі двох хат. На гасіння пожежі залучено 2 караули пожежно-рятувальної частини з м.Сновськ, 1 караул ДПРЧ з Корюківки, МПК с.Забарівка (Корюківський район) та пожежна команда Щорського лісництва. Пожежу ліквідовано перед світанком наступного дня. Завдяки оперативним, злагодженим та тактично грамотним діям професійних вогнеборців не допущено поширення полум’я на 3 житлові та 2 господарчі будівлі. Негативними факторами, що вплинули на швидкість поширення полум’я та оперативне гасіння, є пізнє повідомлення про пожежу, неготовність місцевої пожежної команди в с.Низківка до оперативного реагування (через відсутність фінансування) та сильний вітер.
1 травня о 14 год.06 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення, що горить суха трава на площі 0,7 га біля с.Рогізки. А о 18 год. 44 хв. пожежні отримали звістку про займання сміття на площі 0,06 га біля с.Сновське. Ймовірна причина виникнення лиха – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Як наслідок – вигорів майже гектар території. На гасіння залучався черговий караул підрозділу зі Сновська.
Вкотре нагадуємо громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки! Пам’ятайте: пожежу легше попередити, ніж загасити!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Горіли дві господарчі споруди (4 х 9 м та 3 х 6 м), дерев’яні та 2 нежитлові будинки (4 х 8 м та 6 х 10 м) - стіни дерев’яні, покрівля шиферна. Палала і суха трава на площі 2 га та лісовий настил на площі 1,5 га. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Полум’я знищило 2 безгосподарчі будівлі, пошкодило стіни, знищило покрівлю та перекриття по всій площі двох хат. На гасіння пожежі залучено 2 караули пожежно-рятувальної частини з м.Сновськ, 1 караул ДПРЧ з Корюківки, МПК с.Забарівка (Корюківський район) та пожежна команда Щорського лісництва. Пожежу ліквідовано перед світанком наступного дня. Завдяки оперативним, злагодженим та тактично грамотним діям професійних вогнеборців не допущено поширення полум’я на 3 житлові та 2 господарчі будівлі. Негативними факторами, що вплинули на швидкість поширення полум’я та оперативне гасіння, є пізнє повідомлення про пожежу, неготовність місцевої пожежної команди в с.Низківка до оперативного реагування (через відсутність фінансування) та сильний вітер.
1 травня о 14 год.06 хв. на ПЗЧ ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення, що горить суха трава на площі 0,7 га біля с.Рогізки. А о 18 год. 44 хв. пожежні отримали звістку про займання сміття на площі 0,06 га біля с.Сновське. Ймовірна причина виникнення лиха – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Як наслідок – вигорів майже гектар території. На гасіння залучався черговий караул підрозділу зі Сновська.
Вкотре нагадуємо громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки! Пам’ятайте: пожежу легше попередити, ніж загасити!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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