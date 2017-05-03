среда, 3 мая 2017 г.

Безпека та гігієна праці – на контролі

Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні звернувся  до органів  державної влади,
органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів  масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій з рекомендацією інформувати працівників про умови  праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть  трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні  наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць.
Автор: на

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