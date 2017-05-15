понедельник, 15 мая 2017 г.

З польовою кашею і смаколиками

Зранку 9 Травня тихоновичани поспішали в центр села. Адже саме тут, біля обеліска пам’ятника і могил загиблих солдатів, відбувся мітинг  до Дня Перемоги.
Після закінчення урочистостей всіх було запрошено в сільський будинок  культури. Там сільчан  чекала польова запашна каша і солодощі. Самодіяльні аматори своїми піснями зачепили серця кожного небайдужого з присутніх. А щоб  почастувати смаколиками і кашею, доклали зусиль спонсори – голова СВК «Райдуга» Анатолій Ігнатенко та в.о. старости Анатолій Бондаренко. Гарні керівники, що й казати!
Вікторія ФЕДОСЕНКО, художній керівник Тихоновицького СБК
Автор: на

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