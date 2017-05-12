Куди поділися квитанції за газ?

У цьому місяці жителі Сновщини не отримали квитанцій на оплату спожитого газу за березень. Це пов’язано зі зміною порядку розрахунку за газ та відміною абонентської плати за підключення газових мереж.
У своєму коментарі з приводу даної ситуації чернігівським медійникам директор ТОВ «Чернігівгаззбут» Іван Луста пояснив, що 27 квітня відмінено постанову щодо абонентської плати для населення за підключення до газових мереж.
Також тарифи на постачання газу, встановлені постановою 187, досі не визначені остаточно. – Тому, - сказав Іван Луста, - вони й не друкували в цьому місяці квитанцій. Друк, за його словами, розпочнеться відразу після травневих свят. Тоді в квитанції буде зазначена сума сплати за два місяці.
Олена КОМПАНЕЦЬ
У своєму коментарі з приводу даної ситуації чернігівським медійникам директор ТОВ «Чернігівгаззбут» Іван Луста пояснив, що 27 квітня відмінено постанову щодо абонентської плати для населення за підключення до газових мереж.
Також тарифи на постачання газу, встановлені постановою 187, досі не визначені остаточно. – Тому, - сказав Іван Луста, - вони й не друкували в цьому місяці квитанцій. Друк, за його словами, розпочнеться відразу після травневих свят. Тоді в квитанції буде зазначена сума сплати за два місяці.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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