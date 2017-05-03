Чи можна фотографувати дітей у школі?

Тижнів три тому в навчальних закладах Сновська побував фотограф, який вирішив пофотографувати школярів. Серед учнів молодших класів виявилося чимало бажаючих отримати фото, та ще й цікаво оброблене у фотошопі, як їм обіцяли. Сплив час, і діти прийшли за грошима до батьків, щоб заплатити за фотографії. Ситуація ніби звичайна, роками таке відбувається в дитсадках і школах. Але!
До редакції звернулися обурені батьки учнів НВК та ЗОШ №2. Вони повідомили, що ніякого дозволу на фотосесію своїх неповнолітніх чад вони не надавали, тим паче їх навіть про зйомку ніхто не попередив! Тепер дітям намагаються продати фото за явно завищеною ціною (70 грн за формат А4 та магнітик з фото від 49 грн). Батьків хвилює не тільки питання вартості послуг фотографа-самозванця, а й те, куди можуть бути використані світлини з їхніми дітьми?
- В наш час у країні процвітає шахрайство. І де гарантія, що фотографія дитини не з’явиться десь у Харкові чи Луцьку на скриньці з написом «Допоможіть хлопчику на операцію!» чи деінде, - справедливо обурюються батьки.
Зауваження слушне. Адже відповідно до Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах безпеки. А Цивільний Кодекс підтверджує, що фотозйомка особи має здійснюватися лише за її згодою (ст.307). Тим паче, якщо мова йде про неповнолітніх, то для здійснення зйомки в такому разі необхідна згода батьків або законних їх представників. Дитина ще не розуміє наслідків поширення цих фото, її легко обдурити.
Винятком із загального правила, коли не потрібно отримувати згоду, є зйомка у публічних місцях: на вулиці, на зборах, концертах, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Коли ми звернулися до дирекції школи, нам повідомили, що усний дозвіл на фотозйомку вони фотографу дали. (Батьків у цій ситуації попередити забули… ) А той у свою чергу запевнив, що знищить не викуплені дітьми знімки. До того ж фотосесія нібито погоджувалася з управлінням освіти, молоді та спорту міськради. Але начальник управління Тетяна Булденко таку інформацію заперечила.
Тож, дорогі батьки, будьте уважні, ніхто не захистить ваших дітей краще, ніж ви самі. Цікавтеся їхнім життям, розповідайте, як треба поводити себе з незнайомцями, як вберегтися від небезпечних спокус, які чатують на них як в Інтернеті, так і в повсякденному реальному житті.
Лариса МАРТИНЕНКО
До редакції звернулися обурені батьки учнів НВК та ЗОШ №2. Вони повідомили, що ніякого дозволу на фотосесію своїх неповнолітніх чад вони не надавали, тим паче їх навіть про зйомку ніхто не попередив! Тепер дітям намагаються продати фото за явно завищеною ціною (70 грн за формат А4 та магнітик з фото від 49 грн). Батьків хвилює не тільки питання вартості послуг фотографа-самозванця, а й те, куди можуть бути використані світлини з їхніми дітьми?
- В наш час у країні процвітає шахрайство. І де гарантія, що фотографія дитини не з’явиться десь у Харкові чи Луцьку на скриньці з написом «Допоможіть хлопчику на операцію!» чи деінде, - справедливо обурюються батьки.
Зауваження слушне. Адже відповідно до Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах безпеки. А Цивільний Кодекс підтверджує, що фотозйомка особи має здійснюватися лише за її згодою (ст.307). Тим паче, якщо мова йде про неповнолітніх, то для здійснення зйомки в такому разі необхідна згода батьків або законних їх представників. Дитина ще не розуміє наслідків поширення цих фото, її легко обдурити.
Винятком із загального правила, коли не потрібно отримувати згоду, є зйомка у публічних місцях: на вулиці, на зборах, концертах, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Коли ми звернулися до дирекції школи, нам повідомили, що усний дозвіл на фотозйомку вони фотографу дали. (Батьків у цій ситуації попередити забули… ) А той у свою чергу запевнив, що знищить не викуплені дітьми знімки. До того ж фотосесія нібито погоджувалася з управлінням освіти, молоді та спорту міськради. Але начальник управління Тетяна Булденко таку інформацію заперечила.
Тож, дорогі батьки, будьте уважні, ніхто не захистить ваших дітей краще, ніж ви самі. Цікавтеся їхнім життям, розповідайте, як треба поводити себе з незнайомцями, як вберегтися від небезпечних спокус, які чатують на них як в Інтернеті, так і в повсякденному реальному житті.
Лариса МАРТИНЕНКО
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