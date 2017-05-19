Депутатська спартакіада

Спорт доволі добре об`єднує людей. І нещодавно проведена обласна спартакіада народних обранців органів місцевого самоврядування наочно підтвердила цю істину. Майже два десятки депутатів районної та міської рад і сільських голів Сновщини виступили на цих змаганнях злагоджено і досягли непоганого результату. Загалом же до Чернігова з`їхалося помірятися силами більше двадцяти команд.
Отже, спочатку треба згадати про такі інтектуальні види спорту, як шахи і шашки. За шашківницею високий рівень гри продемонстрував В.М.Сікач, посівши ІІ місце. А ось у шахах несподівано вийшла на VІІ місце В.М.Карась. (В її активі – 4 виграні партії, 2 – програні й 1 – зведена внічию). У настільному тенісі чогось суттєвого, на жаль, досягнути не вдалося. У В.М.Смоляка – ХІІІ місце, у О.Ю.Кожановської – ХVІІІ. Помітно краще склалася ситуація на майданчику для міні-футболу – наша команда завершила змагання на Х місці. Хоча тут не обійшлося без «суддівського фактора». У матчі проти представників Чернігівської міськради сновчанин С.І.Чубенок після однієї передачі пробив здалеку (від бокової лінії) по воротах суперників і забив гарний гол. Суддя спочатку дав свисток і вказав на центр, мовляв, рахунок змінено. Але чернігівські депутати-футболісти почали заперечувати і стверджувати, що удар був нанесений з-поза меж поля. Арбітр піддався на «авторитетні зауваження» і змінив свою думку. В підсумку сновчани програли – 0:1.
Натомість у волейболістів справи склалися, як то кажуть, веселіше. У першій грі – з варвинцями – вони здобули перемогу. А в другій їм не вистачило зовсім трохи, щоб «дотиснути» ріпкінців. Результатом стало V місце.
У загальнокомандному заліку того дня депутати Сновщини вийшли на VІІІ місце. А трійкою лідерів стали команди з Борзнянщини, Срібнянщини і Бобровиччини. Стосовно наших сусідів, то у корюківців – V місце, городнянців – ХІV, а менян взагалі ніхто не бачив.
Завершуючи цю оповідь, треба зазначити, що представники нашого району навіть попри різну партійну приналежність продемонстрували високу командну консолідованість. Таким чином було підтверджено здатність спільних дій не лише у спорті, а й у повсякденній діяльності.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
Отже, спочатку треба згадати про такі інтектуальні види спорту, як шахи і шашки. За шашківницею високий рівень гри продемонстрував В.М.Сікач, посівши ІІ місце. А ось у шахах несподівано вийшла на VІІ місце В.М.Карась. (В її активі – 4 виграні партії, 2 – програні й 1 – зведена внічию). У настільному тенісі чогось суттєвого, на жаль, досягнути не вдалося. У В.М.Смоляка – ХІІІ місце, у О.Ю.Кожановської – ХVІІІ. Помітно краще склалася ситуація на майданчику для міні-футболу – наша команда завершила змагання на Х місці. Хоча тут не обійшлося без «суддівського фактора». У матчі проти представників Чернігівської міськради сновчанин С.І.Чубенок після однієї передачі пробив здалеку (від бокової лінії) по воротах суперників і забив гарний гол. Суддя спочатку дав свисток і вказав на центр, мовляв, рахунок змінено. Але чернігівські депутати-футболісти почали заперечувати і стверджувати, що удар був нанесений з-поза меж поля. Арбітр піддався на «авторитетні зауваження» і змінив свою думку. В підсумку сновчани програли – 0:1.
Натомість у волейболістів справи склалися, як то кажуть, веселіше. У першій грі – з варвинцями – вони здобули перемогу. А в другій їм не вистачило зовсім трохи, щоб «дотиснути» ріпкінців. Результатом стало V місце.
У загальнокомандному заліку того дня депутати Сновщини вийшли на VІІІ місце. А трійкою лідерів стали команди з Борзнянщини, Срібнянщини і Бобровиччини. Стосовно наших сусідів, то у корюківців – V місце, городнянців – ХІV, а менян взагалі ніхто не бачив.
Завершуючи цю оповідь, треба зазначити, що представники нашого району навіть попри різну партійну приналежність продемонстрували високу командну консолідованість. Таким чином було підтверджено здатність спільних дій не лише у спорті, а й у повсякденній діяльності.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
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