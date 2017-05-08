Героїчний вчинок маленького Ромчика відзначено

27 квітня в Міністерстві освіти і науки України відбулося вручення IX Всеукраїнської премії «Диво-дитина – 2017».
Церемонія нагородження розпочалась з виступів народного депутата України, голови комітету з питань культури і духовності Миколи Княжицького, голови журі премії – співачки, телеведучої Ольги Горбачової та президента премії Віктора Новікова.
Цього року участь у премії взяв і представник нашого краю – 6-річний Роман Фесюн з с. Рогізки (на фото - з президентом премії В. Новіковим). Хлопчик у 2016 році врятував з пожежі двох молодших братів. Історія його вчинку відома мешканцям Сновщини з перших днів трагедії. Було багато бажаючих допомогти родині, підтримати морально і матеріально. Героїчний вчинок маленького Ромчика, який не просто не розгубився у складній ситуації, а й подбав про найменших братиків, є гідним прикладом єдності і відповідальності один за одного, а тим паче достойний того, щоб бути відзначеним і на всеукраїнському рівні. За результатами розгляду заявок, серед учасників в номінації «Найгероїчніша дитина», Роман Фесюн був визнаний одним з найкращих і зайняв друге призове місце.
Для отримання відзнаки та призової нагороди Ромчика було запрошено до Києва. За сприяння голови райдержадміністрації Валерія Радібеди, міського голови Олександра Медведьова, начальника ДПРЧ-8 2-ДПРЗ м. Сновськ Романа Силенка, в.о. старости с. Рогізки Тамари Семенок, а також сектора інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та служби у справах дітей РДА, найгероїчніша дитина Сновщини побувала у столиці України на урочистій церемонії Всеукраїнської премії «Диво дитина – 2017».
Всі фіналісти отримали грошові нагороди від президента премії «Диво Дитина» Віктора Новікова, дипломи переможців, подарунки від партнерів премії сімейного розважального комплексу «Тропікал Парк», магазину модного одягу та взуття «В ШКАФУ» та мережі піццерій "Mamamia!", а також звання «Дитина року-2017».
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
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