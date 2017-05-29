Попит на доступні ліки зростає. Домінують містяни, а ось сільчанам, як завжди, ніколи...

Продовжує діяти урядова програма «Доступні ліки», у рамках якої кожен українець, хворий на бронхіальну астму, цукровий діабет ІІ типу або серцево-судинні недуги, може звернутися до лікаря (сімейного, дільничного терапевта, кардіолога, ендокринолога) по вигідний рецепт, за яким, власне, і отримати ліки в тій аптеці, що бере участь у програмі.
Нагадую, що наразі такими аптеками у нас на Сновщині є дві. Вони представляють доволі широку мережу КП «Ліки України» і розташовані одна – в лісі, інша – під рестораном «Візит».
22 травня, у вівторок, на власні очі побачила, як завжди зосереджений і чуйний до людей лікар А.Ф. Королецький вислуховував пацієнтів і виписував їм очікувані рецепти.
На прийом до нього прийшла і (в недалекому минулому очільниця райфінуправління) жителька Сновська Н.Г. Кузьменко. Скаржилася за високий артеріальний тиск і головні болі. Анатолій Федорович порадив їй не жартувати зі своїм здоров’ям і перейти на щоденний прийом відповідних препаратів. Вона, як досвідчений фінансист, відразу оцінила вигідність озвучених рекомендацій і поспішила до аптеки.
До речі, за словами А.Ф. Королецького, лише до нього вже звернулося 228 чоловік, рецептів виписано за доступними цінами по урядовій програмі більше тисячі. Щоправда, на думку лікаря, домінують в цій справі містяни, а от сільчанам, мабуть (як завжди!) на вистачає часу.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Нагадую, що наразі такими аптеками у нас на Сновщині є дві. Вони представляють доволі широку мережу КП «Ліки України» і розташовані одна – в лісі, інша – під рестораном «Візит».
22 травня, у вівторок, на власні очі побачила, як завжди зосереджений і чуйний до людей лікар А.Ф. Королецький вислуховував пацієнтів і виписував їм очікувані рецепти.
На прийом до нього прийшла і (в недалекому минулому очільниця райфінуправління) жителька Сновська Н.Г. Кузьменко. Скаржилася за високий артеріальний тиск і головні болі. Анатолій Федорович порадив їй не жартувати зі своїм здоров’ям і перейти на щоденний прийом відповідних препаратів. Вона, як досвідчений фінансист, відразу оцінила вигідність озвучених рекомендацій і поспішила до аптеки.
До речі, за словами А.Ф. Королецького, лише до нього вже звернулося 228 чоловік, рецептів виписано за доступними цінами по урядовій програмі більше тисячі. Щоправда, на думку лікаря, домінують в цій справі містяни, а от сільчанам, мабуть (як завжди!) на вистачає часу.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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