Зміни в законодавстві про працю

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю щодо захисту трудових прав працівників» від 06.04.2017 № 2005-VIII.
Відповідно до ухвалених рішень частину другу статті 42 КЗпП, нормами якої встановлено переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, доповнено пунктом 10. Зокрема, внесено такі зміни: «Частину другу статті 42 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити пунктом 10 такого змісту: «10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат».
Відтепер особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скорочені чисельності чи штату працівників. Відповідний нормативно-правовий документ набув чинності 30 квітня 2017 року.
начальник Сновського бюро
правової допомоги
Литвиненко І.
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