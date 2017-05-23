Свято Перемоги – у колі земляків

Святкування Дня Перемоги в Старих Боровичах та Гвоздиківці відбулося в кращих народних традиціях. Зі щирою турботою та увагою депутат територіальної громади від Радикальної партії Олег Ляшка Світлана Скідан відвідала тих мешканців сіл, життя яких свого часу обпалила війна. Вона поспілкувалася з ветеранами, вручила їм 16 комплектів подарунків і запевнила, що згадки про їхні подвиги завжди зберігатимуться в пам’яті наступних поколінь.
Дуже хвилюючим і урочистим вийшов концерт у Старих Боровичах, підготовлений місцевими аматорами культури – А.Терещенко, В.Шевардіним та їхніми однодумцями. Найпочеснішим гостем святкувань став справжній фронтовик, якому вже понад 90 років – Микола Васильович Моцар. Навіть попри свій вельми поважний вік він повністю переглянув концертну програму. А всі присутні виявили шану і повагу ветерану-земляку. (Про його військову біографію «Промінь» писав свого часу).
Принагідно Світлана Скідан та її помічник-консультант Валентина Данилова відзначили високий творчий рівень староборовицьких культпрацівників та обдарованість дітей, залучених до культурного процесу. Вони справді молодці! Однак є проблема: сільський будинок культури вже давно стоїть зруйнований (обвалився дах), концерт довелося проводити біля пристосованого приміщення колишньої колгоспної контори. Тому потрібно, щоб керівництво об’єднаної територіальної громади Сновщини виділило з бюджету кошти для відновлення закладу культури в Старих Боровичах. Зрештою, хіба можна вважати життя в селі нормальним без культурного відпочинку?
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