Наголос на профорієнтації

За словами директора районного центру зайнятості Раїси Аникієнко,
станом на 1 травня у нашому центрі перебувало на обліку 460 безробітних осіб. На одне вільне робоче місце претендує 92 людини. Працевлаштована службою зайнятості 231 особа, в т.ч. безробітних – 162. Отримали допомогу по безробіттю 308 сновчан. Сьогодні державна служба зайнятості ставить наголос на загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитися із найбільш підходящою для них професією. Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціалісти центру підберуть тест, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримає інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності, до якої найбільш схильна людина.
станом на 1 травня у нашому центрі перебувало на обліку 460 безробітних осіб. На одне вільне робоче місце претендує 92 людини. Працевлаштована службою зайнятості 231 особа, в т.ч. безробітних – 162. Отримали допомогу по безробіттю 308 сновчан. Сьогодні державна служба зайнятості ставить наголос на загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе молодим українцям визначитися із найбільш підходящою для них професією. Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких попередніх приготувань. Спеціалісти центру підберуть тест, який триває від 30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримає інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності, до якої найбільш схильна людина.
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