Екологія, історія, туризм

Усі три теми, винесені у заголовок цієї статті, вдалося поєднати учням міської школи №1. Якщо точніше – то тим, які займаються в туристичному гуртку.
ПРИРОДА
Як розповіла «Променю» заступник директора школи Ольга Гаврилець, вихованці туристичного гуртка велику увагу приділяють питанням збереження довкілля.
Ґрунтовно вивчають проблеми місцевої екології й на практиці долучаються до їхнього розв’язання. Так на початку травня школярі власноруч виготовили урни для роздільного збору сміття (папір, пластик тощо) і встановили їх на території навчального закладу. Учням молодших класів продемонстрували соціальний відеоролик про необхідність протидіяти засміченню міст і сіл. Виручені за збір вторсировини гроші планується спрямувати на закупівлю пластикового сміттєвого контейнера. Це стало першим кроком для ініціювання сучасного методу поводження з побутовими відходами. Є ідея – запропонувати керівництву місцевої громади запровадити таку систему і в кожному населеному пункті. Зрештою, якщо так зробили в сусідніх Мені та Городні, то невже на Сновщині це не вдасться? Ще одна школярська акція – збір використаних батарейок. Щоб вони, розкладаючись, не шкодили тутешній екосистемі, їх відправлятимуть до Чернігова, звідки відвезуть далі не переробку в Дніпро або Львів. Також у контексті процесу лісовідтворення юні туристи здійснили екскурсію в місцеве лісництво, взяли участь у прибиранні ділянки лісу від сміття, долучилися до посадки ялинок. Тобто на ділі переконалися, що справа догляду за лісовими ресурсами є надзвичайно важливою.
ТУРИЗМ
Туристичний гурток у школі №1 веде вчитель Ігор Дейнеко. На даний час вже утворилося стійке коло зацікавлених мандрами і пізнанням навколишнього світу.
А нещодавно гуртківці вибороли путівку на літні всеукраїнські туристичні змагання. Місцем їхнього проведення обране Закарпаття. Восьмеро учнів 8, 9 і 10 класів у супроводі двох наставників протягом п’яти днів боротимуться за право називатися кращими юними туристами нашої країни. Їм треба буде з мінімальним набором спорядження здійснити вихід у гори, форсувати річку, організувати таборування в природних умовах. Обов’язково – представити Чернігівщину на творчому конкурсі. Також необхідно долучитися до екологічного дослідження – взяти з річки проби води і провести первинн вивчення зразків. На загальному туристичному зборі Лілія Тарнавська з 8-А класу розповість про акції школярів зі Сновська, спрямовані на збереження екосистеми рідного краю. Необхідним елементом змагальної програми юних туристів будуть такі розділи, як геологія (приміром, визначити назву запропонованих на огляд каменів), історичне краєзнавство (тема – освітянська система району в минулому), географічне краєзнавство (зробити опис лісу в своєму регіоні). Словом, нашим хлопцям і дівчатам доведеться добряче постаратися, щоб довести своє право на успіх. Але їм допоможе щире бажання здобути перемогу і віра земляків у їхні знання та здібності.
ПРИРОДА
Як розповіла «Променю» заступник директора школи Ольга Гаврилець, вихованці туристичного гуртка велику увагу приділяють питанням збереження довкілля.
Ґрунтовно вивчають проблеми місцевої екології й на практиці долучаються до їхнього розв’язання. Так на початку травня школярі власноруч виготовили урни для роздільного збору сміття (папір, пластик тощо) і встановили їх на території навчального закладу. Учням молодших класів продемонстрували соціальний відеоролик про необхідність протидіяти засміченню міст і сіл. Виручені за збір вторсировини гроші планується спрямувати на закупівлю пластикового сміттєвого контейнера. Це стало першим кроком для ініціювання сучасного методу поводження з побутовими відходами. Є ідея – запропонувати керівництву місцевої громади запровадити таку систему і в кожному населеному пункті. Зрештою, якщо так зробили в сусідніх Мені та Городні, то невже на Сновщині це не вдасться? Ще одна школярська акція – збір використаних батарейок. Щоб вони, розкладаючись, не шкодили тутешній екосистемі, їх відправлятимуть до Чернігова, звідки відвезуть далі не переробку в Дніпро або Львів. Також у контексті процесу лісовідтворення юні туристи здійснили екскурсію в місцеве лісництво, взяли участь у прибиранні ділянки лісу від сміття, долучилися до посадки ялинок. Тобто на ділі переконалися, що справа догляду за лісовими ресурсами є надзвичайно важливою.
ТУРИЗМ
Туристичний гурток у школі №1 веде вчитель Ігор Дейнеко. На даний час вже утворилося стійке коло зацікавлених мандрами і пізнанням навколишнього світу.
А нещодавно гуртківці вибороли путівку на літні всеукраїнські туристичні змагання. Місцем їхнього проведення обране Закарпаття. Восьмеро учнів 8, 9 і 10 класів у супроводі двох наставників протягом п’яти днів боротимуться за право називатися кращими юними туристами нашої країни. Їм треба буде з мінімальним набором спорядження здійснити вихід у гори, форсувати річку, організувати таборування в природних умовах. Обов’язково – представити Чернігівщину на творчому конкурсі. Також необхідно долучитися до екологічного дослідження – взяти з річки проби води і провести первинн вивчення зразків. На загальному туристичному зборі Лілія Тарнавська з 8-А класу розповість про акції школярів зі Сновська, спрямовані на збереження екосистеми рідного краю. Необхідним елементом змагальної програми юних туристів будуть такі розділи, як геологія (приміром, визначити назву запропонованих на огляд каменів), історичне краєзнавство (тема – освітянська система району в минулому), географічне краєзнавство (зробити опис лісу в своєму регіоні). Словом, нашим хлопцям і дівчатам доведеться добряче постаратися, щоб довести своє право на успіх. Але їм допоможе щире бажання здобути перемогу і віра земляків у їхні знання та здібності.
ІСТОРІЯ
Цьогріч учень 10-А класу Вадим Аникієнко здобув належну оцінку своїм знанням у сфері історії та археології.
Спочатку в лютому він дуже успішно захистив наукову роботу на обласному етапі конкурсу, що проводився під егідою Малої академії наук (відділення історії, секція – археологія). Його темою стали польові дослідження минулого Сновщини. А навесні Вадим представив свої напрацювання в Києві, на всеукраїнському етапі. Науковці високо оцінили зібраний ним матеріал і ґрунтовну обізнаність щодо археологічних пам`яток рідного краю. У підсумку Вадим Аникієнко став володарем диплома ІІІ ступеня.
Взагалі, історією він зацікавився давно, ще у п’ятому класі. Брав участь у шкільних предметних олімпіадах. Трохи згодом у нього з’явився інтерес і до археології. Особливо після одного випадку. «Якось грав із друзями в мікрорайоні Носівка і побачив просто на землі керамічну плитку із зображенням тварини. Знахідку відніс до школи і показав учительці. Виявилося, що ця річ – старовинна. Ось відтоді й виникло бажання знайти щось давнє, приховане від людських очей землею. Моя мрія – взяти участь у справжніх археологічних розкопках. Є попередні дані, що під Новими Млинами може знаходитися стоянка або навіть поселення доби бронзи. Тож наукові дослідження там обіцяють бути вельми пізнавальними. Коли я був на всеукраїнському етапі МАН, один хлопчина зі Львівської області представив доволі оригінальну тему – зброя часів Київської Русі. Вважаю, у нашому районі теж можна знайти щось не менш важливе і цікаве».
Вчитель Вадима – Алла Єрмоленко, дуже радіє успіху свого учня. «Чесно кажучи, він мене здивував. З першого разу – і здобув диплом ІІІ ступеня в Києві. Молодець! Працюючи й надалі над обраною темою, Вадим зможе досягти ще кращого результату. Загалом же це напрочуд перспективно, якщо школярі долучаються до роботи Малої академії наук. (У нашої школи дипломантів МАН уже майже десяток). Успішний захист науково-дослідницьких робіт приносить дітям додаткові бали при вступі до вищих навчальних закладів і дає шанс на отримання президентської стипендії».
До речі, Вадим у липні вирушить до Закарпатської області – на змагання туристів.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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