Добре, коли за діло беруться господарі!

У Василя Миколайовича Гордійка, головного зоотехніка ПСП ім.Ватутіна, вища освіта і вже чималий стаж роботи. Корінний
новоборовлянин, він серцем своїм приріс до рідного села, землі, де народився і зростав. Любов до праці йому з дитинства прищеплювала і мама, агроном за фахом, й імениті односельці, й, власне, саме життя.
Ще у Білоцерківському аграрному вузі вибрав собі спеціалізацію по напрямку «тваринництво» і відтоді вже про це не шкодував.
Сьогодні він продовжує трудитися у господарстві, яким керує відомий і авторитетний Володимир Жолобецький, продовжує досягати вагомих результатів, а головне – любити свою роботу, організовуючи її так, щоб іншим була за приклад, щоб інші вчилися.
Приїхавши в ПСП, ми побачили Василя Миколайовича у сараї, де знаходився молодняк ВРХ. Усі телятка – руденькі, чорно-рябі, червоно-бурі, виглядали доглянутими, чистенькими і ситими. Радів цій картині головний зоотехнік, раділи ми. Добре, коли за діло беруться вмілі і майстровиті!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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